В Госдуму РФ внесли законопроект о "незаконной" передаче Крыма: подробности

В Госдуму РФ внесли законопроект о признании "незаконным" решения советской власти в 1954 году передать Украине Крым. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Медуза".

Госдума РФ. Фото: из открытых источников

Отмечается, что авторы документа предлагают признать решение о передаче Крыма "незаконным, не соответствующим основным принципам правового государства и международного права".

"Решение о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав РСФСР, принятое в 1954 году нормативно-правовыми актами, не имеющими юридической силы, с нарушением Конституции РСФСР и Конституции СССР, признать незаконным, несоответствующим основополагающим принципам правового государства и международного права", – говорится в сообщении.

По мнению депутатов, передачу Крыма необходимо признать "незаконной", чтобы "выбить почву из-под пропаганды власти Украины, которая говорит об оккупации Крыма в 2014 году".

Авторы считают, что вроде бы после признания решения 1954 года недействительным, союзникам Украины "станет гораздо сложнее поддерживать претензии [Киева] по возвращению Крыма Украине".

Авторами законопроекта являются депутат Константин Затулин и сенатор Сергей Цеков, представляющие партию "Единая Россия".

Стоит отметить, в 2014 году Россия аннексировала Крым после того, провела там незаконный референдум.

Международное сообщество, за исключением нескольких стран, продолжает считать Крым частью Украины.

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