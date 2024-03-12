В Госдуму РФ внесли законопроект о "незаконной" передаче Крыма: подробности

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
В Госдуму РФ внесли законопроект о признании "незаконным" решения советской власти в 1954 году передать Украине Крым. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Медуза".
Госдума РФ. Фото: из открытых источников
Отмечается, что авторы документа предлагают признать решение о передаче Крыма "незаконным, не соответствующим основным принципам правового государства и международного права".
По мнению депутатов, передачу Крыма необходимо признать "незаконной", чтобы "выбить почву из-под пропаганды власти Украины, которая говорит об оккупации Крыма в 2014 году".
Авторы считают, что вроде бы после признания решения 1954 года недействительным, союзникам Украины "станет гораздо сложнее поддерживать претензии [Киева] по возвращению Крыма Украине".
Авторами законопроекта являются депутат Константин Затулин и сенатор Сергей Цеков, представляющие партию "Единая Россия".
Стоит отметить, в 2014 году Россия аннексировала Крым после того, провела там незаконный референдум.
Международное сообщество, за исключением нескольких стран, продолжает считать Крым частью Украины.
Читайте также на портале "Комментарии" — на этой неделе в РФ и на временно оккупированных ей территориях состоятся президентские выборы, которые сами россияне считают фарсом. Фактически речь идет о шестом переизбрании Владимира Путина, который не скрывает желания уничтожить Украину как государство и ослабить, либо развалить НАТО. Именно такую "национальную идею" он, похоже, "продал" россиянам, намереваясь оставаться бессрочным президентом. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" ситуацию внутри РФ накануне перевыборов Путина, а также спрогнозировали, станут ли они для диктатора и его режима – последними.
Обсуждения
Новости
Тарас
сегодня, 09:33
У відповідь - хай віддають Кубань!..