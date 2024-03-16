В ГУР рассказали, как оккупанты заставляют украинцев в оккупации «голосовать» за Путина

Российские захватчики на оккупированных территориях Украины заставляют жителей голосовать на так называемых "выборах" президента РФ. Методы оккупантов — запугивание, подкуп и давление. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны в Telegram.

Выборы в РФ. Фото: из открытых источников

Украинская разведка сообщает, на временно оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей представители российских оккупационных властей в сопровождении вооруженных военных и ФСБшников обходят дома украинцев, чтобы разъяснить им "за кого нужно голосовать".

При этом оккупанты утверждают, что могут "нарисовать" диктатору Владимиру Путину и более 200% поддержки, а результат "выборов" будет неизменным. Россияне намекают, что отказ голосовать будет свидетельствовать об антироссийской позиции.

ГУР добавляет, что в Херсонской области перед так называемыми "выборами" в начале марта оккупанты устроили фильтрационные мероприятия, во время которых задерживали "неблагонадежных" украинцев. Основной критерий для этого — отсутствие российского паспорта.

Под давлением также находятся предприниматели и педагоги. Оккупанты запугивают их увольнениями и лишением права работать. Тем временем пенсионеров на оккупированных территориях пытаются подкупить, чтобы те "проголосовали" за Путина.

"Несмотря на давление и репрессии со стороны российских оккупационных войск, жители захваченных территорий не желают участвовать в незаконной легитимизации правления Путина. Большинство людей оказывают немое сопротивление оккупантам, закрываясь в своих домах и пытаются всячески препятствовать представителям так называемых "мобильных избирательных участков", — говорится в сообщении.

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