О чем говорит процесс перевыборов Путина: какие будут последствия

В России, а также на временно оккупированных территориях Украины, проводятся очередные выборы Путина. Диктатора уже иронично поздравил с победой президент Европейского совета Шарль Мишель. О чем говорит сам процесс псевдовыборов? Какие вызовы и возможности откроются в ракурсе хода российско-украинской войны после них? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Выборы в РФ. Фото: из открытых источников

Важным есть то, какой будет в итоге мировая реакция на псевдовыборы в РФ

Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно уверена: практические все в мире понимают, что речь не идет о выборах в РФ как о каком-то конкурентном процессе.

важны Кремлю как демонстрация якобы имеющейся поддержки и там". "В нынешних российских реалиях выборы — это о необходимости оформления большого процента граждан якобы поддерживающих военный курс Путина, – поясняет эксперт. – Ну, а псевдовыборы на украинских временно оккупированных территориях (ВОТ)

При этом, акцентирует аналитик, ни о какой легитимности подобных процессов говорить не приходится.

В качестве т.н. соперников Путину оставили представителей парламентских фракций — системную оппозицию, которая никогда в реалиях абсолютного кремлевского контроля за всем, что происходит в политическом поле, конкурентом Путину не была. И даже эти условные кандидаты в своих интервью не говорят о том, что стремятся победить", – отмечает Олеся Яхно. "Комиссия ООН буквально вчера привела факты того, что на ВОТ украинских граждане подвергаются угрозам, шантажу, которыми их загоняют на выборы. Иначе их лишат возможности получать медицинские услуги, некие социальные пакеты и так далее. Путинскому режиму важен не столько результат (его нарисуют – какой угодно), сколько продемонстрировать якобы высокую явку на тех же ВОТ. Мол, смотрите, люди поддерживают всё, что мы делаем, всю эту т.н. "сво"! По факту нелегитимным выглядит и процесс выборов собственно в РФ. Реальная оппозиция зачищена. Те, кто мог претендовать хоть на какую-то поддержку, не претендуя даже на победу, тоже остались за бортом избирательного процесса. Как тот же Борис Надеждин, которого просто не зарегистрировали

Что касается последствий этих выборов, по мнению эксперта, может выйти так, что попытка Путина добавить себе и своим действиям (военное вторжение в Украину) легитимности в глазах мира посредством голосования жителей ВОТ (чтоб потом торговаться, навязывая свои варианты в каких-либо будущих переговорах), приведет к прямо противоположному результату.

"Потому что это очередное попрание международного права, всевозможных конвенций, новое военное преступление. Что дает повод цивилизованного миру ставить вопрос о нелегитимности выборов не только на ВОТ, но и собственно в РФ (ведь все понимают, что конкуренции нет, демократического процесса там нет). Понятно, что Кремлю плевать на это. Но легитимность путинского режима станет еще ниже — со всеми вытекающими", – считает Олеся Яхно.

Важным она называет то, какой будет в итоге мировая реакция. Потому что за псевдовыборы на ВОТ Украины должны быть, как минимум, новые санкции.

Выборы вызывают массу критики

Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин уверен, что эти российские псевдовыборы не имеют ничего общего с демократическим процессом.

Так что этот процесс важен Путину, переизбрание которого (с уровнем под 80%) не вызывает сомнений, скорее для того, чтоб продемонстрировать как можно большую явку избирателей. Кремль также хочет показать, что несмотря на все вызовы, включая восстанье Пригожина, власть крепка как никогда. Так что эти выборы имеют больше ритуальный характер. Цель Путина — продемонстрировать россиянам, что он цепко держит бразды правления", – поясняет политолог. "Сколь либо реально оппозиционные кандидаты, все, кто критикует войну, не были допущены к выборам, как тот же Надеждин

Он подчеркивает, что в плане международной легитимности эти выборы вызывают массу критики. Тем более, что проводятся, в том числе, на временно оккупированных украинских территориях.

"Но Путин хочет показать Западу, что с ним придется иметь дело и следующие шесть лет. Как минимум. Тем более, учитывая ядерный статус РФ", – отмечает Алексей Якубин.

По его мнению, в ракурсе российско-украинской войны вряд ли произойдут резкие перемены после переизбрания Путина. Скорее тот станет выжидать результатов выборов в Европарламент (летом) и в США (в ноябре), чтобы уже по их итогам делать некие резкие шаги.

"Пока видно, что РФ верит в военный результат, в некий глобальный прорыв на фронте. Но одним из негативных поствыборных сценариев может стать дополнительная мобилизация в стране-агрессоре. Впрочем, судя по всему, хватает ресурсов и скрытой мобилизации. А официально объявлять новую волну – это риск подорвать внутреннюю стабильность, – считает эксперт. – Не исключено также, что после выборов Путин, не дожидаясь выборов на Западе, попробует пойти на ряд уступок в ракурсе войны, которая всё более негативно влияет на российской общество. Участившиеся взрывы в самой РФ, санкционное давление, социально-экономические проблемы – всё это накапливается. И после ритуальных выборов Путин может захотеть показать, что способен менять парадигму действий. Делая ставку не только на силу".

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