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В их мозгу что-то щелкнуло: в РФ дерзко заявили, на что готов пойти Запад из страха

В РФ заявили, что Запад уже якобы может пойти на диалог с РФ, чтобы не обострять «ситуацию в Украине»

сегодня, 16:10
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Ткачик Олеся

Предстоящая встреча стран, входящих в так называемую "ядерную пятерку", вероятно, связана с обновленной российской доктриной в ядерной сфере, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам страны-агрессора РФ Владимир Джабаров.

В их мозгу что-то щелкнуло: в РФ дерзко заявили, на что готов пойти Запад из страха

Россия

По его словам, встреча может состояться в двух вариантах: либо Запад будет оказывать давление и угрожать России, либо, как предполагает российский сенатор, что-то изменилось в их мышлении после публикации обновленной ядерной доктрины.

Джабаров не исключил, что Запад стал задумываться о необходимости диалога с Москвой.

"Думаю, что Пекин нас поддержит, что пора остановиться и не обострять ситуацию в Украине. Ведь третья мировая война может стать последней и термоядерной", – отметил российский сенатор.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что в ближайшее время в Соединенных Штатах состоится очередная встреча представителей стран "ядерной пятерки" — Китая, России, Великобритании, Франции и США, владеющих ядерным оружием в соответствии с договором о ее нераспространении.

Также портал "Комментарии" рассказывал , что накануне в МИДе страны-агрессора заявили, что возможность возникновения ядерной войны резко возросла. Как заявила официальный представитель МИД страны-агрессора России Мария Захарова, "деструктивная политика" Западу грозит прямым военным столкновением ядерных держав. Также представитель российского внешнеполитического ведомства указала, что странам-членам НАТО необходимо "одуматься и осознать катастрофические последствия их провокационной политики, а не следовать бездумно американскому курсу".




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Источник: https://www.gazeta.ru/politics/news/2024/10/10/24121741.shtml?updated
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