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В Индии рассказали, что Моди потребует от Путина во время встречи в Кремле

Моди потребует демобилизации граждан Индии

сегодня, 20:30
Автор:
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Ткачик Олеся
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Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время визита в Москву 8-9 июля планирует на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным потребовать досрочного увольнения из армии РФ индийцев, завербованных для войны против Украины. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Индии, пишет Reuters.

В Индии рассказали, что Моди потребует от Путина во время встречи в Кремле

Моди и Путин

"Мы делаем все возможное, чтобы индийские граждане вернулись как можно скорее", – сказал министр иностранных дел Винай Кватра, добавив, что 10 индийцев уже вернулись домой.

По официальным оценкам, в русской армии может служить от 30 до 40 индейцев. В последние месяцы стало известно о нескольких случаях, когда индейцев заманивали в Россию обещаниями прибыльной работы или образования, а в результате они оказались на войне против Украины.

По меньшей мере, четверо граждан Индии погибли на войне в Украине, что побудило правительство Моди призвать к немедленному прекращению вербовки и быстрому освобождению индейцев из армии.

Другие страны Южной Азии также предостерегают своих граждан от вербовки в российскую армию. Шри-Ланка усилила контроль, чтобы предотвратить обман своих граждан, а десятки уже воюющих хотят вернуться домой.

Непал в мае заявил, что несколько его граждан были незаконно завербованы в российскую армию, и по оценкам, по меньшей мере 200 из них служат на фронте, а около 100 числятся пропавшими без вести. В феврале CNN сообщил, что Россия завербовала около 15 тысяч граждан Непала для участия в боевых действиях против Украины, обещая высокую зарплату и ускоренное предоставление российского паспорта.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Моди собрался с визитом в Путин.




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Источник: https://www.reuters.com/world/early-discharge-indians-russian-army-be-discussed-during-modis-visit-moscow-2024-07-05/
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