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В ISW рассказали, как в России отреагировали на утечку секретных документов в США

Американские аналитики считают, что в России с тревогой отреагировали на утечку секретных документов в США

сегодня, 08:45
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Автор:

Кравцев Сергей

Российские лидеры мнений с тревогой отреагировали на утечку секретных военных документов в США о войне на Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на отчет ISW.

В ISW рассказали, как в России отреагировали на утечку секретных документов в США

Российские войска. Фото: из открытых источников

Аналитики считают, что это свидетельствует о сохраняющемся страхе перед перспективой будущих контрнаступлений Украины в российском информационном пространстве. Аналитик Bellingcat Арик Толер отметил, что документы были распространены в интернете еще 4 марта, и остается неясным, почему эти документы попали в основные западные СМИ более чем через месяц.


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В российских Telegram-каналах дополнительно циркулируют явно сфальсифицированные версии документов, которые занижают заявленные потери России и завышают количество потерь ВСУ.

Независимо от правдивости просочившихся документов, реакция российских блогеров на статью в New York Times подчеркивает боязнь украинского контрнаступления, которое проникло в российское информационное пространство.

Многие СМИ в РФ отвергли подлинность документов и сконцентрировались на том, что обнародованные фото являются дезинформацией, предназначенной для того, чтобы запутать и ввести в заблуждение российское военное командование.

Читайте также на портале "Комментарии" — аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что российское руководство готовится начать новую информационную атаку, чтобы усилить давление на Запад и вынудить Украину к переговорам о мире на тех условиях, которые выгодны Москве. 

Также издание "Комментарии" сообщало — о чем говорят заявления Турции о войне в Украине – как Анкара может помочь приблизить мир. Эксперты озвучили свое виденье в эксклюзивном интервью нашему порталу.




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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-april-7-2023
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