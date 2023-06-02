В ISW рассказали, какие события вызвали повышенную тревогу в российском обществе

То, как российской власти отреагировали на рейд "РДК" в Белгородской области РФ свидетельствует о чрезмерной тревоге в российском информационном пространстве и обществе. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Русский добровольческий корпус. Фото: из открытых источников

Американские аналитики отмечают, что согласно сообщениям, 1 июня подразделения общероссийского проукраинского Российского добровольческого корпуса и Легиона "Свобода России" провели очередной рейд в Белгородской области. Добовольцы нанесли удары по российским позициям вблизи населенного пункта, а также Шебекино Белгородской области. РДК заявила, что начался "второй этап" ее операции, и опубликовала кадры, на которых якобы запечатлено участие личного состава РДК в бою на окраине Шебекино. Минобороны России заявило, что сотрудники Пограничной службы России и ФСБ помешали двум мотострелковым ротам, усиленным танками, которые пытались "вторгнуться" на российскую территорию в районе Шебекино и Новой Таволжанки. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что "врагов на территории Белгородской области не было" во время попытки рейдов, хотя кадры с геолокацией показывают, что якобы сотрудники ЛСР действовали на территории России.

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Отмечается, что реакция российских официальных лиц и блогеров на рейд в Белгородской области свидетельствует о сохраняющейся повышенной тревоге в российском информационном пространстве по поводу войны в Украине. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил 1 июня, что президент России Владимир Путин постоянно получает информацию о ситуации в Белгородской области и что Путин наградил главу Шебекинского района Владимира Жданова орденом Мужества за его реакцию на ситуацию на границе. Гладков сообщил, что российские власти в Белгородской области эвакуировали 200 детей в Пензенскую область и планируют 3 июня эвакуировать еще 600 детей в Калужскую и Ярославскую области. Русская служба ВВС сообщила 1 июня, что Гладков договорился с властями нескольких регионов России о приеме 1200 белгородцев во время эвакуации.

Эти эвакуации, отмеченная Путиным внимательность и характеристика МО рейда как попытки "вторгнуться" на российскую территорию позволяют предположить, что Кремль пытается использовать эти ограниченные рейды для поддержки продолжающихся информационных операций, направленных на то, чтобы представить войну в Украине как экзистенциальную и заручиться внутренней поддержкой затяжной войны.

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