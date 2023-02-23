В канун годовщины вторжения в Украину Путин сделал откровенное признание о своем обращении

23 февраля российский президент Владимир Путин по случаю Дня защитника Отечества пришел возложить венок к могиле Неизвестного солдата в Москве. Там, общаясь с так называемыми ветеранами, которых собрали для его массовки, он признал, что его послание к Федеральному собранию 21 февраля трудно было слушать даже ему самому.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Подходящее видео распространяют российские СМИ.

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В ролике Путин во время общения со специально собранной для него массовкой упомянул о своем двухчасовом обращении к Федеральному собранию 21 февраля. Российский президент на этот раз сказал правду и признал, что ему самому было бы трудно это слушать.

"Вы сказали о послании. И, знаете, конечно, все слушать очень тяжело. Там почти два часа. Я бы сам, наверное, с трудом все это выслушал, если бы мне пришлось слушать. Сказать — легче, чем слушать", — сказал Путин.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что помощник Путина рассмешил поведением во время его выступления . Помощника президента РФ Владимира Мединского пользователи соцсетей отметили за странное поведение, когда Владимир Путин выступал с обращением в Федеральное собрание. Присутствуя во время двухчасовой речи диктатора, Мединский, как мог, боролся с желанием задремать. На камерах зафиксировано, как в продолжении речи российского президента Путина его доверенное лицо поочередно моргало то левым, то правым глазом. В социальных сетях не упустили курьезный момент. Но представили свои "версии" непонятного поведения помощника кремлевского диктатора. Соответствующие мемы и фотолягушки изрядно развеселили аудиторию Украины. Также стоит отметить, что со сном того дня во время выступления Путина сражалась почти все массовка.