В Краснодарском крае РФ произошел взрыв у военного аэродрома. Стало известно, что на месте взрыва образовалась огромная воронка. Об этом сообщает Telegram-канал Baza .

В сообщении говорится, что инцидент произошел в Приморске-Ахтарске.

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Местные СМИ пишут, что размер воронки составляет 10 метров в диаметре и около 4 метров в глубину. Взрыв произошел в 200 метрах от местного аэродрома.

Пока неизвестно, что стало причиной взрыва. Разрушений нет и никто из людей не пострадал.

В то же время Telegram-канал 112 сообщает, что предварительно у военного аэродрома упала ракета. Другие подробности устанавливаются.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в оккупированном Бердянске прогремели взрывы вблизи аэропорта . Во временно оккупированном российскими войсками Бердянске Запорожской области утром 30 июня прогремели многочисленные взрывы. Информацию подтверждает законная Бердянская городская военная администрация и коллаборант российских захватчиков в Запорожской области Владимир Рогов. Коллаборант российских захватчиков Рогов заявил, что ВСУ утром ударили ракетами Storm Shadow, но средства противоракетной обороны России отразили атаку "еще на подступах к городу", а серия слышавших в Бердянске взрывов – результат работы ПВО.

Также "Комментарии" сообщали о том, что в России раздался громкий взрыв на пороховом заводе, есть погибшие. В РФ. на Тамбовском пороховом заводе сегодня произошел громкий взрыв, после него возник пожар. Предварительно говорят о четырех погибших работниках, привлеченных к производству оружия на этом военном производстве. В сообщении говорится, что взрыв зафиксирован в цехе №3 около 14:00. После взрыва на производственных площадях возник огонь, его пожарным словно удалось погасить. В момент взрыва погибли 4 россиянина, еще 2 среди пострадавших. Что стало причиной взрыва, не сообщают.