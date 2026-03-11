В Кремле заявили, что одной из причин продолжения войны против Украины является стремление предотвратить удары по российской территории. Такую позицию озвучил спикер Кремля Дмитрий Песков после сообщений о ракетном ударе по российскому Брянску.

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

По словам Пескова, атака, связываемая российской стороной с использованием ракет Storm Shadow, стала примером того, почему Москва продолжает так называемую "специальную военную операцию" против Украины.

"Чтобы такие действия не осуществлялись, и проводится "СВО". Демилитаризация Киева и лишение его возможности наносить подобные удары — одна из ее целей", — заявил спикер Кремля.

Песков также утверждает, что атака якобы была осуществлена с участием иностранных специалистов, в том числе из Великобритании. По его словам, российские власти учитывают это в своей оценке ситуации.

В российских официальных сообщениях отмечается, что в результате ракетного удара по Брянску погибли шесть человек, еще более 40 получили ранения.

Отметим, что международные организации регулярно фиксируют значительные потери среди гражданского населения в Украине в результате российских атак. По оценкам, только в 2025 году из-за войны погибли более 2,5 тысяч мирных жителей, еще более 12 тысяч были ранены.

Несмотря на заявления Москвы о "демилитаризации" Украины, масштабы вооружения украинской армии продолжают расти. По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), в 2021-2025 годах Украина стала крупнейшим импортером вооружений в мире, получив почти 10% от глобального объема поставок, тогда как в период 2016-2020 годов этот показатель составил всего 0,1%. Главной причиной этого стало полномасштабное вторжение России.

