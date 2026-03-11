У Кремлі зробили нову заяву про мирні переговори: що змінилося

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що домовленості, які обговорювалися під час мирних переговорів між Україною та Росією у Стамбулі у 2022 році, більше не відповідають нинішній ситуації.

Речник Кремля Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков прокоментував можливість повернення до "стамбульських домовленостей", як основи для потенційного мирного врегулювання війни Росії проти України.

"Реальність вся змінилася", — сказав Пєсков.

Переговори у Стамбулі відбувалися навесні 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Російська сторона стверджує, що тоді сторони обговорювали можливий нейтральний статус України, однак переговорний процес зрештою був зірваний. У Москві традиційно покладають відповідальність за це на Київ.

За версією російської сторони, один із проєктів "стамбульських домовленостей" передбачав суттєве скорочення українських збройних сил, приблизно до 50 тисяч військових, що у 18 разів менше, ніж сьогодні. Крім того, РФ пропонували обмежити кількість озброєння, а також заборону на розміщення ракет з дальністю понад 250 кілометрів.

Також Росія наполягала у "стамбульських домовленостях" на визнанні незалежності так званих "ДНР" і "ЛНР" у межах адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей, скасуванні міжнародних санкцій проти Москви та відкликанні позовів, поданих Україною після 2014 року. Серед інших вимог також згадувалися надання російській мові державного статусу та відновлення майнових прав Української православної церкви Московського патріархату.

Наразі останній раунд переговорів за участю представників України, США та Росії відбувся 17-18 лютого 2026 року в Женеві.

