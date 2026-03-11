У Кремлі заявили, що однією з причин продовження війни проти України є прагнення запобігти ударам по російській території. Таку позицію озвучив речник Кремля Дмитро Пєсков після повідомлень про ракетний удар по російському Брянську.

Речник Кремля Дмитро Пєсков. Фото з відкритих джерел

За словами Пєскова, атака, яку російська сторона пов’язує з використанням ракет Storm Shadow, стала прикладом того, чому Москва продовжує так звану "спеціальну військову операцію" проти України.

"Щоб такі дії не здійснювалися, і проводиться "СВО". Демілітаризація Києва та позбавлення його можливості завдавати подібних ударів — одна з її цілей", — заявив речник Кремля.

Пєсков також стверджує, що атака нібито була здійснена за участю іноземних фахівців, зокрема з Великої Британії. За його словами, російська влада враховує це у своїй оцінці ситуації.

У російських офіційних повідомленнях зазначається, що внаслідок ракетного удару по Брянську загинули шість людей, ще понад 40 отримали поранення.

Зауважимо, що міжнародні організації регулярно фіксують значні втрати серед цивільного населення в Україні внаслідок російських атак. За оцінками, лише у 2025 році через війну загинули понад 2,5 тисячі мирних жителів, ще понад 12 тисяч були поранені.

Попри заяви Москви про "демілітаризацію" України, масштаби озброєння української армії продовжують зростати. За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI), у 2021–2025 роках Україна стала найбільшим імпортером озброєнь у світі, отримавши майже 10% від глобального обсягу поставок, тоді як у період 2016-2020 років цей показник становив лише 0,1%. Головною причиною цього стало повномасштабне вторгнення Росії.

