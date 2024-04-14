В Кремле цинично ответили на призыв Израиля осудить атаку Ирана

Осудить атаку Ирана призвал посол Израиля в России Симон Гальперин. Но в МИД РФ на это заявление цинично отреагировали. Заявление пресс-секретаря МИД Марию Захарову цитируют российские СМИ.

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова (фото из открытых источников)

В сообщении Захарова в ответ на призыв посла Израиля в России Симоны Гальперин осудить атаку Ирана заявила, что "не помнит осуждение израильской стороной ударов Киева по территории РФ".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Иран сделал официальное заявление и предупредил США. Иран прямо атаковал Израиль, запустив крылатые и баллистические ракеты, беспилотники по территории Израиля. В своем заявлении Тегеран сообщил, что нападение является их ответом на удар израильских сил по консульству Ирана в столице Сирии Дамаске 1 апреля.

По словам, главы Генштаба ВС Ирана, операция "Правдивое обещание" по Израилю выполнена. А Тегеран вроде бы не планирует продолжать ее. Также он заявил, что целью сделки были информцентр на границе Израиля и Сирии и израильская авиабаза "Неватим". Кроме того, официальный Тегеран через посольство Швейцарии сообщил США, что их базы и личный состав на Ближнем Востоке "не будут в безопасности", если Америка будет сотрудничать с Тель-Авивом в преступлениях.

Также "Комментарии" писали о том, будут ли США участвовать в наступательных операциях против Ирана . Американский президент Джо Байден заявил премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху, что США не будут участвовать в наступлении на Иран.

СМИ пишет, что Джо Байден во время телефонного разговора двух лидеров, состоявшегося после атаки Ирана против Израиля, сказал это. Источник журналистов сообщил, что Байден в разговоре с Нетаньяху оценил результат атаки как победу Израиля, а действия Ирана — как "в основном неудачные".

