В Кремле цинично ответили на призыв Израиля осудить атаку Ирана

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Лиля Воробьева
Осудить атаку Ирана призвал посол Израиля в России Симон Гальперин. Но в МИД РФ на это заявление цинично отреагировали. Заявление пресс-секретаря МИД Марию Захарову цитируют российские СМИ.
Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова (фото из открытых источников)
В сообщении Захарова в ответ на призыв посла Израиля в России Симоны Гальперин осудить атаку Ирана заявила, что "не помнит осуждение израильской стороной ударов Киева по территории РФ".
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Иран сделал официальное заявление и предупредил США. Иран прямо атаковал Израиль, запустив крылатые и баллистические ракеты, беспилотники по территории Израиля. В своем заявлении Тегеран сообщил, что нападение является их ответом на удар израильских сил по консульству Ирана в столице Сирии Дамаске 1 апреля.
По словам, главы Генштаба ВС Ирана, операция "Правдивое обещание" по Израилю выполнена. А Тегеран вроде бы не планирует продолжать ее. Также он заявил, что целью сделки были информцентр на границе Израиля и Сирии и израильская авиабаза "Неватим". Кроме того, официальный Тегеран через посольство Швейцарии сообщил США, что их базы и личный состав на Ближнем Востоке "не будут в безопасности", если Америка будет сотрудничать с Тель-Авивом в преступлениях.
Также "Комментарии" писали о том, будут ли США участвовать в наступательных операциях против Ирана . Американский президент Джо Байден заявил премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху, что США не будут участвовать в наступлении на Иран.
СМИ пишет, что Джо Байден во время телефонного разговора двух лидеров, состоявшегося после атаки Ирана против Израиля, сказал это. Источник журналистов сообщил, что Байден в разговоре с Нетаньяху оценил результат атаки как победу Израиля, а действия Ирана — как "в основном неудачные".
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Ігор
сегодня, 18:51
Опанъкы! Ходіння з дідом на палочці безальтернативному в корупційних скандалах Нетаньяху не допомогло? Щось не було засуджень ракетних атак по наших містах. Українці не такі важливі? Навпаки, пропаганда Портнікова-Соловйова-Шендеровича заохочувала до протистояння між ментально братніми: так цим нацистам фашистам рашистам бандерівцям ... і треба. Такі вони подвійні стандарти. Не даремно в Біблії, інструкції їхнього Творця і, навіть з прикладами Мойсея, даються настанови, як з цими жорстоковыйнымы поводитись. І весь Світ вже 2000 років це визнає.