logo

BTC/USD

63138.37

ETH/USD

3009.89

LTC/USD

76.49

USD/UAH

39.60

EUR/UAH

42.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В Кремле цинично ответили на призыв Израиля осудить атаку Ирана
commentss НОВОСТИ Все новости

В Кремле цинично ответили на призыв Израиля осудить атаку Ирана

Россия призвала Израиль и Иран "к воздержанию", не осудив обстрел

сегодня, 19:15
Автор:
avatar

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Осудить атаку Ирана призвал посол Израиля в России Симон Гальперин. Но в МИД РФ на это заявление цинично отреагировали. Заявление пресс-секретаря МИД Марию Захарову цитируют российские СМИ.

В Кремле цинично ответили на призыв Израиля осудить атаку Ирана

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова (фото из открытых источников)

В сообщении Захарова в ответ на призыв посла Израиля в России Симоны Гальперин осудить атаку Ирана заявила, что "не помнит осуждение израильской стороной ударов Киева по территории РФ".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Иран сделал официальное заявление и предупредил США. Иран прямо атаковал Израиль, запустив крылатые и баллистические ракеты, беспилотники по территории Израиля. В своем заявлении Тегеран сообщил, что нападение является их ответом на удар израильских сил по консульству Ирана в столице Сирии Дамаске 1 апреля.

По словам, главы Генштаба ВС Ирана, операция "Правдивое обещание" по Израилю выполнена. А Тегеран вроде бы не планирует продолжать ее. Также он заявил, что целью сделки были информцентр на границе Израиля и Сирии и израильская авиабаза "Неватим". Кроме того, официальный Тегеран через посольство Швейцарии сообщил США, что их базы и личный состав на Ближнем Востоке "не будут в безопасности", если Америка будет сотрудничать с Тель-Авивом в преступлениях.

Также "Комментарии" писали о том, будут ли США участвовать в наступательных операциях против Ирана . Американский президент Джо Байден заявил премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху, что США не будут участвовать в наступлении на Иран.

СМИ пишет, что Джо Байден во время телефонного разговора двух лидеров, состоявшегося после атаки Ирана против Израиля, сказал это. Источник журналистов сообщил, что Байден в разговоре с Нетаньяху оценил результат атаки как победу Израиля, а действия Ирана — как "в основном неудачные".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!

Ігор

сегодня, 18:51

Опанъкы! Ходіння з дідом на палочці безальтернативному в корупційних скандалах Нетаньяху не допомогло? Щось не було засуджень ракетних атак по наших містах. Українці не такі важливі? Навпаки, пропаганда Портнікова-Соловйова-Шендеровича заохочувала до протистояння між ментально братніми: так цим нацистам фашистам рашистам бандерівцям ... і треба. Такі вони подвійні стандарти. Не даремно в Біблії, інструкції їхнього Творця і, навіть з прикладами Мойсея, даються настанови, як з цими жорстоковыйнымы поводитись. І весь Світ вже 2000 років це визнає.


Новости

Все новости