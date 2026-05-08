Главная Новости Мир Россия В Кремле готовят "мир после победы": утечка раскрыла скрытый план Путина по Украине
НОВОСТИ

В Кремле готовят “мир после победы”: утечка раскрыла скрытый план Путина по Украине

Москва готова заморозить фронт и отказаться от части захваченных территорий, но требует нейтрального статуса Украины и снятия санкций США

8 мая 2026, 08:04
Кравцев Сергей

Внутренние документы администрации президента РФ свидетельствуют о том, что Кремль не намерен идти на реальные компромиссы для завершения войны против Украины. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW), который ссылается на утечку материалов из окружения заместителя главы администрации Путина Сергея Кириенко.

Кремль. Фото: из открытых источников

Российское издание “Досье” опубликовало презентацию под названием “После победы”, подготовленную сотрудниками Кремля. Документ описывает наиболее вероятный сценарий завершения войны и способы убедить российское общество принять возможное мирное соглашение.

Согласно материалам, Москва рассматривает вариант, при котором США подпишут отдельные соглашения с Россией и Украиной. Кремль рассчитывает сохранить контроль над оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей, заморозить линию фронта в Херсонской и Запорожской областях, а также вывести войска из части Харьковской и Сумской областей.

При этом Украина, по замыслу Кремля, должна получить нейтральный статус и стать своеобразной “буферной зоной” между Россией и Западом. В документах также говорится о частичном снятии американских санкций и сохранении Владимира Зеленского на посту президента.

Авторы презентации признают, что продолжение войны становится для России слишком рискованным. В Кремле опасаются дальнейшего ухудшения экономики, необходимости всеобщей мобилизации и роста демографического кризиса из-за больших потерь на фронте.

Особое внимание в документе уделено информационной кампании внутри России. Кремль намерен продвигать тезисы о том, что Путин якобы “добился максимального результата без мобилизации” и “остановил гуманитарную катастрофу на Донбассе”.

В ISW считают, что утечка могла быть частью психологической операции Москвы. Кремль пытается представить потенциальную заморозку войны как “уступку”, хотя российская армия, по оценке аналитиков, в ближайшей перспективе не способна полностью захватить Донецкую область военным путем.

Читайте также на портале "Комментарии" — от Путина озвучили ультиматум для продолжения переговоров: есть ли шанс на завершение войны.




Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-may-7-2026/
