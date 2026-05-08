У Кремлі готують “мир після перемоги”: витік розкрив прихований план Путіна щодо України

Внутрішні документи адміністрації президента РФ свідчать, що Кремль не має наміру йти на реальні компроміси для завершення війни проти України. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW), який посилається на витік матеріалів із оточення заступника голови адміністрації Путіна Сергія Кирієнка.

Російське видання "Досьє" опублікувало презентацію під назвою "Після перемоги", підготовлену співробітниками Кремля. Документ визначає найімовірніший сценарій завершення війни та способи переконати російське суспільство прийняти можливу мирну угоду.

Згідно з матеріалами, Москва розглядає варіант, за якого США підпишуть окремі угоди з Росією та Україною. Кремль розраховує зберегти контроль над окупованими територіями Донецької та Луганської областей, заморозити лінію фронту у Херсонській та Запорізькій областях, а також вивести війська із частини Харківської та Сумської областей.

При цьому Україна, за задумом Кремля, має набути нейтрального статусу та стати своєрідною “буферною зоною” між Росією та Заходом. У документах також йдеться про часткове зняття американських санкцій та збереження Володимира Зеленського на посаді президента.

Автори презентації визнають, що продовження війни стає для Росії надто ризикованим. У Кремлі побоюються подальшого погіршення економіки, необхідності загальної мобілізації та зростання демографічної кризи через великі втрати на фронті.

Особливу увагу документі приділено інформаційної кампанії всередині Росії. Кремль має намір просувати тези про те, що Путін нібито "добився максимального результату без мобілізації" та "зупинив гуманітарну катастрофу на Донбасі".

В ISW вважають, що витік міг бути частиною психологічної операції Москви. Кремль намагається представити потенційну заморозку війни як "поступку", хоча російська армія, за оцінкою аналітиків, у найближчій перспективі не здатна повністю захопити Донецьку область військовим шляхом.

