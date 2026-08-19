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В Кремле готовят отставку топ-пропагандиста: «рупор Путина» может лишиться сразу двух должностей

Один из главных символов российской пропаганды рискует остаться без эфира и контроля над медиаимперией.

19 августа 2026, 07:24
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Кравцев Сергей

Российский пропагандист Дмитрий Киселев может скоро потерять сразу две ключевые должности – ведущего программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" и генерального директора агентства "Россия сегодня". О возможных кадровых изменениях сообщает The Moscow Times со ссылкой на источники.

В Кремле готовят отставку топ-пропагандиста: «рупор Путина» может лишиться сразу двух должностей

Дмитрий Киселев. Фото: из открытых источников

По их данным, в новом телесезоне Киселева временно может заменить Евгений Попов – телеведущий, бывший депутат Госдумы и муж пропагандистки Ольги Скабеевой. В то же время Кремль планирует изменить и сам формат программы.

Источники утверждают, что у администрации Путина накопилось немало претензий к Киселеву. Среди причин называют падение интереса аудитории к "Известиям недели", конфликтный характер ведущего, нетерпимость к чужому мнению и нежелание прислушиваться к рекомендациям чиновников.

Изменения могут затронуть и агентство "Россия сегодня", которое возглавляет Киселев с 2013 года. Ему якобы уже подыскивают преемника, а самому пропагандисту могут предложить почетную должность для завершения карьеры.

По данным собеседников издания, Киселев знает о возможных кадровых решениях и воспринимает их болезненно. В штаб-квартире ВГТРК он, по словам источников, жалуется, что стал жертвой интриг и доносов.

Киселев – один из известнейших голосов кремлевской пропаганды. Широкую скандальную популярность он приобрел после заявления о возможности России "превратить США в радиоактивный пепел". Он находится под санкциями США и ЕС.

При этом следует отметить, что официального подтверждения возможного увольнения Киселева пока нет.

Также издание "Комментарии" сообщало — крах пропаганды: дроны испепелили миллионы книг РФ, среди которых и "шедевры" Симоньян.




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