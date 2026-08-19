У Кремлі готують відставку топ-пропагандиста: «рупор Путіна» може втратити одразу дві посади

Російський пропагандист Дмитро Кисельов може незабаром втратити одразу дві ключові посади – ведучого програми "Вести недели" на телеканалі "Россия 1" та генерального директора агентства "Россия сегодня". Про можливі кадрові зміни повідомляє The Moscow Times із посиланням на джерела.

Дмитро Кисельов. Фото: з відкритих джерел

За їхніми даними, у новому телесезоні Кисельова тимчасово може замінити Євген Попов – телеведучий, колишній депутат Держдуми та чоловік пропагандистки Ольги Скабєєвої. Водночас Кремль нібито планує змінити й сам формат програми.

Джерела стверджують, що в адміністрації Путіна накопичилося чимало претензій до Кисельова. Серед причин називають падіння інтересу аудиторії до "Вестей недели", конфліктний характер ведучого, нетерпимість до чужої думки та небажання дослухатися до рекомендацій чиновників.

Зміни можуть торкнутися і агентства "Россия сегодня", яке Кисельов очолює з 2013 року. Йому нібито вже підшукують наступника, а самому пропагандисту можуть запропонувати "почесну" посаду для завершення кар'єри.

За даними співрозмовників видання, Кисельов знає про можливі кадрові рішення та сприймає їх болісно. У штаб-квартирі ВДТРК він, за словами джерел, скаржиться, що став жертвою інтриг і доносів.

Кисельов – один із найвідоміших голосів кремлівської пропаганди. Широку скандальну популярність він здобув після заяви про можливість Росії "перетворити США на радіоактивний попіл". Він перебуває під санкціями США та ЄС.

При цьому варто зауважити, що офіційного підтвердження можливого звільнення Кисельова наразі немає.

Також видання "Коментарі" повідомляло – крах пропаганди: дрони спопелили мільйони книжок РФ, серед яких і "шедеври" Симоньян.



