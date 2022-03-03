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В Кремле испугались кадров войны в Украине: требуют от Google прекратить показ в РФ

Кремль продолжает утверждать, что не ведет войну в Украине

сегодня, 13:05
Автор:

Кравцев Сергей
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Кремлевская верхушка опасается того, что правдивые кадры военных преступлений российских войск в Украине могут вызвать гнев среди россиян. Поэтому Роскомнадзор обратился с просьбой к корпорации Google прекратить распространять на территории РФ "ложные сведения политического характера о спецоперации России в Украине" через контекстную рекламу. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет "РБК".

В Кремле испугались кадров войны в Украине: требуют от Google прекратить показ в РФ

Google. Фото: из открытых источников

В Роскомнадзоре считают, что кадры, на которых видно, как российские военные разрушают украинские города, как обстреливают мирные кварталы, как истерзанные тела российских военных лежат на обочинах украинских дорог не могут быть показаны российским пользователям YouTube. В России называют дезинформацией, которая смешана с политикой. 

Роскомнадзор заявляет, что такие видео кадры могут привести к тому, что у российской аудитории Google сложится неправильное мнение о спецоперации российской армии в Украине, что в последствии может привести к протестным настроениям в самой России.

Письмо Роскомнадзора уже направлено Google. В Москве ждут на оперативную реакцию и надеются на понимание.

Читайте также на портале "Комментарии" — захваченный в плен российский майор раскрыл планы Путина по оккупации Украины. Он в отчаянии признался, что в России никто из военных не рассчитывал, что война в Украине так долго затянется. Был расчет на то, что военная операция по принуждению Украины к выполнению требований Кремля завершится до 2-3 марта. В первые дни марта российские войска должны были уже вернуться в РФ.



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Источник: https://t.me/rbc_news/43818?fbclid=IwAR1U-FPPf6_I08QtZFLigHb4E68Y_AWSUe2krQsqUL2S3scwKngWRRM1egs
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