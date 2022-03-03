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Захваченный в плен российский майор раскрыл планы Путина по оккупации Украины

Колонна техники, в которой передвигалось подразделение оккупанта, была разбита

сегодня, 09:05 comments4508
Автор:

Кравцев Сергей
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В плен украинских защитников попал российский оккупант Дмитрий Шишканов, заместитель командира батальона в/ч 12676. Российский военный, как и большинство захваченных в плен российских оккупантов, во время допроса пытался уклоняться от прямых ответов, почему прибыл в Украину, отметив лишь, что командованием было обещано, что до 2-3 марта военные смогут вернуться в Украину, выполнив все поставленные задачи. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет информагенство "УНИАН".

Захваченный в плен российский майор раскрыл планы Путина по оккупации Украины

Дмитрий Шишканов. Фото: из открытых источников

Судя по тем данным, которые озвучил российский майор, президент РФ Путин рассчитывал до 2-3 марта полностью взять в оккупацию Украину, выставив жесткие условия украинской власти и украинскому народу.

Комментируя признание Дмитрия Шишканова украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко обратил внимание на один важный нюанс. Воинская часть, где проходит службу, попавший в плен российский майор, это 126-я отдельная Горловская дважды Краснознаменная ордена Суворова бригада береговой обороны. Эта воинская часть расположена в Крыму. Костяк части составили военные 36-й бригады береговой охраны ВСУ. Эти бойцы оказались предателями и перешли на сторону российских оккупационных войск в 2014-м году, когда Россия аннексировала украинский полуостров.

Читайте также на портале "Комментарии" — секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, Путин не отказался от своих планов по захвату Украины и после того, как российская армия не выполнила поставленные задачи российский президент намерен объявить в стране военное положение.



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Источник: https://www.unian.net/war/zahvachennyy-v-plen-okkupant-raskryl-plany-putina-po-vtorzheniyu-v-ukrainu-video-novosti-donbassa-11726776.html
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