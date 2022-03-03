Захваченный в плен российский майор раскрыл планы Путина по оккупации Украины

В плен украинских защитников попал российский оккупант Дмитрий Шишканов, заместитель командира батальона в/ч 12676. Российский военный, как и большинство захваченных в плен российских оккупантов, во время допроса пытался уклоняться от прямых ответов, почему прибыл в Украину, отметив лишь, что командованием было обещано, что до 2-3 марта военные смогут вернуться в Украину, выполнив все поставленные задачи. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет информагенство "УНИАН".

Дмитрий Шишканов. Фото: из открытых источников

Судя по тем данным, которые озвучил российский майор, президент РФ Путин рассчитывал до 2-3 марта полностью взять в оккупацию Украину, выставив жесткие условия украинской власти и украинскому народу.

Комментируя признание Дмитрия Шишканова украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко обратил внимание на один важный нюанс. Воинская часть, где проходит службу, попавший в плен российский майор, это 126-я отдельная Горловская дважды Краснознаменная ордена Суворова бригада береговой обороны. Эта воинская часть расположена в Крыму. Костяк части составили военные 36-й бригады береговой охраны ВСУ. Эти бойцы оказались предателями и перешли на сторону российских оккупационных войск в 2014-м году, когда Россия аннексировала украинский полуостров.

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