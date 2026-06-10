В Кремле истерически отреагировали на удары по Крыму: загорелась "Оборона Севастополя"

В Кремле прокомментировали повреждение здания музея-панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 годов" в оккупированном Севастополе после ночной атаки беспилотников. Представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что такие удары якобы направлены не только против объектов инфраструктуры, но и против исторического наследия.

Спикер Кремля Дмитрий Песков

Дмитрий Песков во время брифинга заявил, что Украина пытается "наносить удары по истории" России и повторил традиционные для российских властей тезисы о том, что война завершится победой РФ.

"Мы видим, что киевский режим начал наносить удары по истории. Но историю нельзя победить. Так же, как нельзя забыть об этой истории", – сказал Песков.

Накануне назначенный Россией "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в результате атаки беспилотника загорелась крыша здания музея-панорамы "Оборона Севастополя". По его словам, пожар нанес серьезные повреждения объекту, а сама панорама якобы почти полностью уничтожена.

В то же время версию о прямом попадании беспилотника подвергли сомнению местные источники. В частности, ресурс "Крымский ветер" утверждает, что причиной пожара могло стать падение дрона после поражения российской системой противовоздушной обороны. По данным ресурса, беспилотник упал на территорию музея после работы ПВО, что и привело к возгоранию кровли. Рядом с музеем "Оборона Севастополя" находятся важные военные объекты Черноморского флота РФ, в том числе Южная бухта, склады, командные пункты и инфраструктура военной авиации.

На этом фоне Украина неоднократно отмечала масштабные разрушения культурного наследия в результате российского вторжения. По данным Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО, на май 2026 года Россия повредила или уничтожила 1783 объекта культурного наследия и более 2500 объектов культурной инфраструктуры на территории Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после падения дрона в Крыму горит панорама "Оборона Севастополя".

Также "Комментарии" писали о реакции Кремля на разговор Зеленского с Виткоффом.