У Кремлі істерично відреагували на удари по Криму: загорілася "Оборона Севастополя"

У Кремлі прокоментували пошкодження будівлі музею-панорами "Оборона Севастополя 1854–1855 років" в окупованому Севастополі після нічної атаки безпілотників. Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що такі удари нібито спрямовані не лише проти об'єктів інфраструктури, а й проти історичної спадщини.

Речник Кремля Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков під час брифінгу заявив, що Україна намагається "завдавати ударів по історії" Росії та повторив традиційні для російської влади тези про те, що війна завершиться перемогою РФ.

"Ми бачимо, що київський режим почав завдавати ударів по історії. Але історію не можна перемогти. Так само, як не можна забути про цю історію", — сказав Пєсков.

Напередодні призначений Росією "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що внаслідок атаки безпілотника загорівся дах будівлі музею-панорами "Оборона Севастополя". За його словами, пожежа завдала серйозних пошкоджень об’єкту, а сама панорама нібито майже повністю знищена.

Водночас версію про пряме влучання безпілотника поставили під сумнів місцеві джерела. Зокрема, ресурс "Кримський вітер" стверджує, що причиною пожежі могло стати падіння дрона після його ураження російською системою протиповітряної оборони. За даними ресурсу, безпілотник упав на територію музею після роботи ППО, що й спричинило займання покрівлі. Поруч із музеєм "Оборона Севастополя" знаходяться важливі військові об’єкти Чорноморського флоту РФ, зокрема Південна бухта, склади, командні пункти та інфраструктура військової авіації.

На цьому тлі Україна неодноразово наголошувала на масштабних руйнуваннях культурної спадщини внаслідок російського вторгнення. За даними Національної комісії України у справах ЮНЕСКО, станом на травень 2026 року Росія пошкодила або знищила 1783 об’єкти культурної спадщини та понад 2500 об’єктів культурної інфраструктури на території України.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що після падіння дрона у Криму горить панорама "Оборона Севастополя".

Також "Коментарі" писали про реакцію Кремля на розмову Зеленського з Віткоффом.