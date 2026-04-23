Главная Новости Мир Россия В Кремле истерика через 90 млрд евро для Украины: это продолжение войны
commentss НОВОСТИ Все новости

В Кремле истерика через 90 млрд евро для Украины: это продолжение войны

Финансовая поддержка Европы как способ остановить агрессию РФ: анализ ситуации от СНБО

23 апреля 2026, 17:52
Автор:
Недилько Ксения

Решение Европейского Союза о выделении 90 миллиардов евро для Украины вызвало волну негодования в Российской Федерации. Как отметил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, агрессор рассчитывал на блокирование средств, чтобы ослабить сопротивление нашего государства.

По словам чиновника, в настоящее время Кремль распространяет фейк о том, что Европа якобы финансирует "продолжение войны". Однако Коваленко отмечает, что это манипуляция, поскольку именно Россия является инициатором конфликта и не выражает реального желания его прекращать. "Они ее начали, они продолжают, несмотря на мирные усилия США и стремление Украины к миру", — подчеркнул он.

Оккупанты надеялись, что отсутствие финансирования позволит им сломать линию фронта. Европейская помощь станет инструментом для истощения врага и поддержания стабильности украинских институтов. Андрей Коваленко сравнил этот процесс с медициной: "Это как лекарство для сопротивления болезни. Не будет лекарства, болезнь будет прогрессировать. Лекарство есть – болезнь проигрывает".

Несмотря на очевидные факты, РФ продолжает перекладывать ответственность за затягивание боевых действий в международное сообщество. Характеризуя действия агрессора, руководитель ЦПД добавил: "Россия — это червяки, и для их уничтожения и приближения мира все сделано правильно".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Кремле прокомментировали возможность прямого диалога между лидерами Украины и России. Спикер российского президента Дмитрий Песков в комментарии медиа отметил, что Владимир Путин не исключает встречи с Владимиром Зеленским, однако она должна состояться только при определенных обстоятельствах.

По словам представителя Кремля, переговоры на самом высоком уровне могут стать результативными только "на этапе финализации договоренностей". Таким образом, Москва дает понять, что встреча президентов не рассматривается как инструмент для начала диалога, а лишь как формальное закрепление уже наработанных решений.



