Решение Европейского Союза о выделении 90 миллиардов евро для Украины вызвало волну негодования в Российской Федерации. Как отметил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, агрессор рассчитывал на блокирование средств, чтобы ослабить сопротивление нашего государства.

По словам чиновника, в настоящее время Кремль распространяет фейк о том, что Европа якобы финансирует "продолжение войны". Однако Коваленко отмечает, что это манипуляция, поскольку именно Россия является инициатором конфликта и не выражает реального желания его прекращать. "Они ее начали, они продолжают, несмотря на мирные усилия США и стремление Украины к миру", — подчеркнул он.

Оккупанты надеялись, что отсутствие финансирования позволит им сломать линию фронта. Европейская помощь станет инструментом для истощения врага и поддержания стабильности украинских институтов. Андрей Коваленко сравнил этот процесс с медициной: "Это как лекарство для сопротивления болезни. Не будет лекарства, болезнь будет прогрессировать. Лекарство есть – болезнь проигрывает".

Несмотря на очевидные факты, РФ продолжает перекладывать ответственность за затягивание боевых действий в международное сообщество. Характеризуя действия агрессора, руководитель ЦПД добавил: "Россия — это червяки, и для их уничтожения и приближения мира все сделано правильно".

