В Кремле пока не видят никаких оснований для начала мирного урегулирования ситуации в Украине. Несмотря на это Москва якобы остается готовой к диалогу.

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

Об этом заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков, комментируя текущие перспективы дипломатического разрешения конфликта.

"Никаких предпосылок для выхода на мирный трек переговоров по Украине пока нет", — констатировал представитель Кремля. В то же время, он поспешил заверить, что Россия якобы "сохраняет открытость к ним", пытаясь переложить ответственность за отсутствие диалога на другие стороны.

Отдельное внимание спикер Путина обратил на оборонную поддержку, которую западные партнеры оказывают Киеву. По его словам, процесс вооружения украинской армии не прекращается, а европейские столицы активно трудятся над финансированием новых поставок.

"Милитаризация Украины продолжается", — возмутился Песков, добавив, что страны Европы сейчас "пытаются выискивать новые деньги для закупки вооружений" для нужд ВСУ.

Кроме того, в Кремле выразили недовольство риторикой европейских лидеров, обвинив их в умышленном разжигании антироссийских настроений. Песков заявил, что такую политику возглавляет Лондон, а другие великие государства ЕС его активно поддерживают.

"Руководство Британии занимается нагнетанием русофобских настроений", – подчеркнул пресс-секретарь российского диктатора. Он также отметил, что "в унисон это делают в Германии, Франции" и в ряде других государств европейского континента.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент России Владимир Путин сохраняет готовность к проведению новой встречи с президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков. По его словам, пока конкретных договоренностей по поводу такой встречи нет.



