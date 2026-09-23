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Недилько Ксения
В Кремле пока не видят никаких оснований для начала мирного урегулирования ситуации в Украине. Несмотря на это Москва якобы остается готовой к диалогу.
Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников
Об этом заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков, комментируя текущие перспективы дипломатического разрешения конфликта.
Отдельное внимание спикер Путина обратил на оборонную поддержку, которую западные партнеры оказывают Киеву. По его словам, процесс вооружения украинской армии не прекращается, а европейские столицы активно трудятся над финансированием новых поставок.
Кроме того, в Кремле выразили недовольство риторикой европейских лидеров, обвинив их в умышленном разжигании антироссийских настроений. Песков заявил, что такую политику возглавляет Лондон, а другие великие государства ЕС его активно поддерживают.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент России Владимир Путин сохраняет готовность к проведению новой встречи с президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков. По его словам, пока конкретных договоренностей по поводу такой встречи нет.