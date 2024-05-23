В министерстве иностранных дел Норвегии сообщили, что правительство приняло изменения, которыми еще больше ужесточат въезд в страну российским туристам. Новые правила вступят в силу с 29 мая.

Дмитрий Песков

Известно, что Норвегия еще весной 2022 года предприняла шаги для ограничения визовой поддержки россиян, которые хотели получить туристические визы. Теперь, говорят в МИД, возможности для въезда станут еще более ограниченными. В частности, изменения предполагают, что полиция может отказать во въезде гражданам России, целью которых является туризм и другие несущественные поездки. При этом известно, что все ограничения распространяются как на визы, выданные Норвегией, так и на визы, выданные другими странами Шенгенского соглашения.

"Решение усилить правила въезда отвечает норвежскому подходу поддерживать союзников и партнеров в реакции против незаконной агрессивной войны России против Украины", — заявила министр юстиции и общественной безопасности Эмили Энгер Мел.

Правда, все же есть исключение из правил. Так, россияне смогут посетить близких родственников, которые проживают в Норвегии. Также в страну пустят тех россиян, которые там намерены работать или учиться.

На решение правительства Норвегии отреагировал спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков и даже традиционно пригрозил стране "ответными мерами".

"Безусловно, подобные решения не могут оставаться без ответа. Конечно же, решения исключительно дискриминационные, мы не приемлем подобных решений", - заявил спикер кремлевского диктатора.

При этом он подчеркнул, что якобы правительство Норвегии выбрало путь ухудшения двусторонних российско-норвежских отношений. Впрочем, по его словам, эти отношения в последнее время не являются качественными, но якобы не по вине России.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, какие страны не пускают к себе россиян.



