Въезд запрещен: страны, не пускающие россиян на свою территорию

После полномасштабного вторжения России в Украину ряд европейских стран усложнили возможность получить визу для россиян, тогда как другие запретили въезд на свою территорию гражданам РФ. По состоянию на март 2024 года запрет на въезд для россиян действует в шести европейских странах: Чехии, Эстонии, Финляндии, Латвии, Литве и Польше.

Шесть стран запретили въезд россиянам. Фото из открытых источников

Чехия стала одной из первых стран, которая запретила для россиян шенгенские визы после начала российского вторжения 2022 года. По запросу министерства внутренних дел правительство страны усилило свои санкции против России и запретило въезд даже тем гражданам РФ, которые имеют паспорт других стран. Запрет на выдачу виз для россиян имеет несколько исключений: их могут получить по гуманитарным причинам, родственники граждан ЕС и россияне получившие вид на жительство в Евросоюзе.

Польша, Латвия, Литвы и Эстония запретила въезд гражданам России с 19 сентября 2022 года. Россияне не могут въехать в эти страны с туристической, предпринимательской, спортивной целью или для культурных целей. Однако страны имеют исключения подобные тем, которые установила Чехия.

Финляндия присоединилась к странам, запретившим въезд россиянам 30 сентября 2022 года. Въезд запрещен туристам и гражданам РФ, имеющим шенгенскую визу. В принятом постановлении правительство страны объяснило, что такие действия ограничат россиян в использовании Финляндии как транзитной страны.

Кроме того, по одобрению Еврокомиссии, эти и другие страны Европы запретили въезд на свою территорию автомобилям с российскими номерами.

Страны, запретившие въезд гражданам России:

— Чехия

- Эстония

— Латвия

- Литва

— Польша

- Финляндия

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Литве конфискуют первое авто на российских номерах. Его, вероятно, отправят на нужды ВСУ.

Также "Комментарии" писали о популярной туристической стране, отменившей визы для граждан России.