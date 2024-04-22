logo

BTC/USD

66781.43

ETH/USD

3207.28

LTC/USD

85.79

USD/UAH

39.95

EUR/UAH

42.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В Кремле истерика из-за решения США. Там грозят ответными действиями
commentss НОВОСТИ Все новости

В Кремле истерика из-за решения США. Там грозят ответными действиями

В России истерика по поводу намерений США конфисковать активы России и направить на помощь Украине. Так, спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков пригрозил Вашингтону судами, а также «ответными действиями»

22 апреля 2024, 13:40
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Изъятие российских активов в США приведет к ответным действиям и судебным разбирательствам, нанесет сильный ущерб экономическим интересам Соединенных Штатов, заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

В Кремле истерика из-за решения США. Там грозят ответными действиями

Дмитрий Песков

"Это никоим образом нельзя воспринимать как какие-то законные действия, они противозаконные, и, соответственно, они будут так или иначе предметом неких ответных действий и предметом судебных разбирательств",
- заявил Песков.

По его мнению, и то, и другое будет очень сложным процессом, но они якобы будут наносить сильный ущерб экономическим интересам Соединенных Штатов.

Песков уверен, что якобы в случае реализации таких мер многие страны и инвесторы десять раз подумают перед тем, как делать какие-то вложения в американскую экономику или хранить там свои деньги.

Он заявил, что в Кремле крайне негативно относятся к планам по изъятию российских активов. Там считают это посягательством на государственную собственность.

При этом пресс-секретарь российского президента отметил, что дискуссии вокруг возможности изъятия российских активов ведутся не только в США, но и в Европе.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что палата представителей конгресса США одобрила законопроект, предусматривающий изъятие российских замороженных активов для помощи Украине.

Буквально сразу на это решение отреагировал Песков и заявил, что Россия ответит на действия Штатов в случае конфискации российских активов. Однако, он не указал, как именно США придется ответить за конфискацию активов РФ. При этом известно, что попавшие под заморозку российские активы в Соединенных Штатах оцениваются в 5-8 млрд долларов.






Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.interfax.ru/russia/957105
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости