Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал голосование в Конгрессе США, где Палата представителей поддержала законопроект, предусматривающий конфискацию российских активов в Соединенных Штатах для последующей их передачи Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Палата представителей проголосовала 360 голосами за законопроект под названием "Закон о мире через силу в 21 веке", который позволяет по указу Байдена передать Украине конфискованные активы РФ.

"США придется ответить в случае конфискации российских активов, это также нанесет ущерб репутации Штатов", — отреагировал Дмитрий Песков.

Однако Песков не указал, как именно США придется ответить за конфискацию активов РФ. Попавшие под заморозку российские активы в США оцениваются в 5-8 млрд долларов.

"Закон о мире через силу в 21 веке" также предусматривает дополнительные санкции против России и Ирана. Кроме того, США может запретить платформу TikTok, если компания ByteDance не продаст ее субъектам, которые несвязанные с китайскими властями.



Отметим, что этот законопроект после голосования в Палате представителей должен попасть на рассмотрение в Сенат США, а затем на подпись к Байдену.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России бурно отреагировали на голосование в Конгрессе США, где Палата представителей поддержала выделение пакета помощи Украине. Дмитрий Медведев назвал такое решение "русофобским", а Мария Захарова считает, что это спонсирование "терроризма".

Также "Комментарии" писали, что в Пентагоне рассказали, когда в Украину прибудет помощь США.