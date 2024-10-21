В Кремле отреагировали на результаты первого тура выборов в Молдове. В частности, пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что процедура подсчета голосов "вызывает вопросы".

Дмитрий Песков

"То, что мы видим — это механические труднообъяснимые темпы прироста голосов в пользу Санду и в пользу тех участников референдума, которые высказываются за ориентацию на ЕС", — сказал Песков.

При этом спикер Путина добавил, что якобы любой наблюдатель может зафиксировать "аномалии с приростом голосов". Более того, он утверждает, что в Молдове во время выборов якобы "притесняли оппозицию".

"В условиях даже вот такой несвободной избирательной кампании, мы видим, как много людей не являются сторонниками идеологии действующего президента Санду. Это обращает на себя внимание. В остальном надо дождаться официального подведения итогов", — сказал Песков.

Кроме того, он отреагировал на обвинения президента Молдовы Майи Санду в том, что ее страну атаковали "криминальные группировки".

"Это достаточно серьезное обвинение этих самых преступных группировок, и должны быть представлены какие-то доказательства общественности", — сказал Песков.

По его словам, Санду должна предъявить доказательства своих слов о том, что она недополучила голоса из-за неких преступных группировок.

"И неплохо, наверное, также, чтобы госпожа Санду объяснила такое количество голосов, не согласных с ее линией", — добавил спикер Кремля.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что есть мнение о том, что результаты выборов в Молдове являются критической угрозой нацбезопасности Украины. Эксперты обращают внимание, что в стране, которая за несколько месяцев должна начать переговоры с ЕС о вступлении, не хватает голосов, чтобы увековечить европейский выбор без голосов диаспоры.



