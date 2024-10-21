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Ткачик Олеся
В Кремле отреагировали на результаты первого тура выборов в Молдове. В частности, пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что процедура подсчета голосов "вызывает вопросы".
Дмитрий Песков
При этом спикер Путина добавил, что якобы любой наблюдатель может зафиксировать "аномалии с приростом голосов". Более того, он утверждает, что в Молдове во время выборов якобы "притесняли оппозицию".
Кроме того, он отреагировал на обвинения президента Молдовы Майи Санду в том, что ее страну атаковали "криминальные группировки".
По его словам, Санду должна предъявить доказательства своих слов о том, что она недополучила голоса из-за неких преступных группировок.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что есть мнение о том, что результаты выборов в Молдове являются критической угрозой нацбезопасности Украины. Эксперты обращают внимание, что в стране, которая за несколько месяцев должна начать переговоры с ЕС о вступлении, не хватает голосов, чтобы увековечить европейский выбор без голосов диаспоры.
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