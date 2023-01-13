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В Кремле начали подготовку к переизбранию Путина

Путин уже думает, как удержать власть в 2024 году

сегодня, 12:30 comments1721
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Автор:

Кравцев Сергей

Внутриполитический блок Кремля начал подготовку к выборам президента России 2024 года, исходя из того, что в них будет участвовать российский диктатор Владимир Путин. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет российское издание "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

В Кремле начали подготовку к переизбранию Путина

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По информации источников издания, представители внутриполитического блока Администрации президента РФ прорабатывают различные сценарии выборов и исходят из того, что ничего не помешает тому, чтобы кампания прошла по плану и Путин в 2024 году переизбрался на очередной срок.                                                                                                                                             

По словам собеседников издания, в частности, именно в таких рамках недавно проходило обсуждение этих выборов с экспертами.

Последние перед президентской кампанией региональные выборы в России намечены на сентябрь 2023 года и, как обращает внимание собеседник издания, затронут достаточно большое количество территорий.

Это значит, что на них можно протестировать как технологические, так и содержательные идеи, которые можно будет использовать и в 2024 году Путину, озвучивая свои тезисы людям. 

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Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5761328
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