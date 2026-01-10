logo

Россия В Кремле наконец-то раскрыли настоящую цель удара Орешником по Украине: кому это послание
В Кремле наконец-то раскрыли настоящую цель удара Орешником по Украине: кому это послание

Дмитрий Медведев начал угрожать Европе «Орешником»

10 января 2026, 13:45
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал кадры удара, нанесенного по Львовской области, в ходе которого в том числе использовался комплекс "Орешник". Медведев назвал публикацию этих материалов предупреждением в адрес Запада, выступающего за размещение контингентов НАТО и вооруженных сил европейских стран на территории Украины. Россия не приемлет никакой военный контингент стран Запада на территории Украины. Об этом заявил Медведев в соцсети Х.

В Кремле наконец-то раскрыли настоящую цель удара Орешником по Украине: кому это послание

Дмитрий Медведев. Фото: из открытых источников

"В конце концов, правящие европейские тупицы хотят войны в Европе. Тысячу раз говорилось: Россия не примет никаких европейских или натовских войск в Украине", — написал экс-президент РФ.

Медведев также привлек внимание к заявлениям президента Франции Эммануэля Макрона в этом направлении, который, по его словам, "продолжает распространять эту жалкую чушь".

"Ну, тогда давайте посмотрим правде в глаза. Вот что вы получите", — сказал Медведев, приложив к публикации кадры удара по западу Украины с применением комплекса "Орешник".

Накануне в Минобороны РФ заявили о нанесении "массированного удара", в том числе с применением ракетного комплекса средней дальности "Орешник", по критически важным объектам на территории Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — на Западе рассказали, почему именно сейчас Путин решил ударить "Орешником" у границ НАТО.

Также издание "Комментарии" сообщало – страна-агрессор ударила баллистической ракетой средней дальности "Орешник" по Львовской области 9 января, чтобы запугать Запад и сдержать развертывание иностранных войск в Украине. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).




