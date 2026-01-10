У Кремлі нарешті розкрили справжню мету удару Орєшніком по Україні: кому це послання

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв опублікував кадри удару, завданого по Львівській області, в ході якого в тому числі використовувався комплекс "Орєшнік". Медведєв назвав публікацію цих матеріалів попередженням на адресу Заходу, який виступає за розміщення контингентів НАТО та збройних сил європейських країн на території України. Росія не приймає жодного військового контингенту країн Заходу на території України. Про це заявив Медведєв у соцмережі Х.

Дмитро Медведєв. Фото: з відкритих джерел

"Зрештою, правлячі європейські тупиці хочуть війни у Європі. Тисячу разів говорилося: Росія не прийме жодних європейських чи натовських військ в Україні", — написав екс-президент РФ.

Медведєв також привернув увагу до заяв президента Франції Еммануеля Макрона в цьому напрямі, який, за його словами, "продовжує поширювати цю жалюгідну нісенітницю".

"Ну, тоді давайте подивимося правді у вічі. Ось що ви отримаєте", — сказав Медведєв, доклавши до публікації кадри удару на захід України із застосуванням комплексу "Орєшнік".

Напередодні в Міноборони РФ заявили про завдання "масованого удару", зокрема із застосуванням ракетного комплексу середньої дальності "Орєшнік", щодо критично важливих об'єктів на території України.

Читайте також на порталі "Коментарі" – на Заході розповіли, чому саме зараз Путін вирішив вдарити "Орєшнік" біля кордонів НАТО.

Також видання "Коментарі" повідомляло – країна-агресор вдарила балістичною ракетою середньої дальності "Орєшнік" по Львівській області 9 січня, щоб залякати Захід та стримати розгортання іноземних військ в Україні. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).



