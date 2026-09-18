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В Кремле нарастает паника: Гордон назвал главный страх Путина

Журналист Гордон рассказал, какой выбор остался у Путина

18 сентября 2026, 17:07
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Кречмаровская Наталия

В России три дня идет голосование на выборах в Государственную Думу. Украинские эксперты убеждены, что волеизъявление в РФ – это только ширма, а голоса уже распределены, и нужные партии набрали нужное количество голосов. Этакая иллюзия выбора без выбора. Однако выбора уже нет и у лидера РФ Владимира Путина.

В Кремле нарастает паника: Гордон назвал главный страх Путина

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Журналист Дмитрий Гордон рассказал, чего действительно боится Путин и какие результаты выборов его могут напугать. По его словам, у россиян действительно нет никакого выбора, потому что все баллотирующиеся в Госдуму партии — это карманные партии Кремля. Все подконтрольны, подчеркнул он.

Что касается партии "Единая Россия", то, по словам журналиста, Путин попытается, чтобы она набрала более 50%, "чтобы был контрольный пакет акций". Однако, подчеркнул, сколько она наберет – нет никакого значения. Все, как объяснил Гордон, будут голосовать, которые им скажут.

"Какие результаты выборов Путину положат на стол абсолютно тоже не имеет никакого значения для Путина. У него есть своя программа и она заключается в том, что война должна продолжаться до победного для России конца. Иначе конец наступит Путину. Сегодня разговор идет о том, что выбор один. Как думает Путин: "Или я дожму Украину, или россияне дожмут меня". Поэтому для него это вопрос жизни и смерти. Поэтому он будет воевать столько, сколько будет жить”, — подытожил Гордон.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в России, вероятно, готовятся сменить своего лидера. Владимир Путин может потерять кресло президента — уже известны возможные кандидаты на этот пост.

Военный ВСУ Кирилл Сазонов назвал российских политиков, кто может "заменить" Путина.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=50g40KcUpUY
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