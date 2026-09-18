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Кречмаровская Наталия
В России три дня идет голосование на выборах в Государственную Думу. Украинские эксперты убеждены, что волеизъявление в РФ – это только ширма, а голоса уже распределены, и нужные партии набрали нужное количество голосов. Этакая иллюзия выбора без выбора. Однако выбора уже нет и у лидера РФ Владимира Путина.
Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"
Журналист Дмитрий Гордон рассказал, чего действительно боится Путин и какие результаты выборов его могут напугать. По его словам, у россиян действительно нет никакого выбора, потому что все баллотирующиеся в Госдуму партии — это карманные партии Кремля. Все подконтрольны, подчеркнул он.
Что касается партии "Единая Россия", то, по словам журналиста, Путин попытается, чтобы она набрала более 50%, "чтобы был контрольный пакет акций". Однако, подчеркнул, сколько она наберет – нет никакого значения. Все, как объяснил Гордон, будут голосовать, которые им скажут.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в России, вероятно, готовятся сменить своего лидера. Владимир Путин может потерять кресло президента — уже известны возможные кандидаты на этот пост.
Военный ВСУ Кирилл Сазонов назвал российских политиков, кто может "заменить" Путина.