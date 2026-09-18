У Кремлі наростає паніка: Гордон назвав головний страх Путіна

У Росії три дні триває голосування на виборах до Державної Думи. Українські експерти переконані, що волевиявлення у РФ — це тільки ширма, а голоси вже розподілені, і потрібні партії “набрали” потрібну кількість голосів. Така собі ілюзія вибору без вибору. Однак вибору вже немає і в лідера РФ Володимира Путіна.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Журналіст Дмитро Гордон розповів, чого насправді боїться Путін і які результати виборів його можуть налякати. За його словами, у росіян дійсно немає ніякого вибору, тому що всі партії, які балотуються у Держдуму — це кишенькові партії Кремля. Всі підконтрольні, наголосив він.

Щодо партії “Єдина Росія”, то, за словами журналіста, Путін спробує, щоб вона набрала понад 50%, “щоб був контрольний пакет акцій”. Однак, наголосив, скільки вона набере — немає жодного значення. Усі, як пояснив Гордон, голосуватимуть, які їм скажуть.

“Які результати виборів Путіну покладуть на стіл абсолютно теж не має жодного значення для Путіна. У нього є своя програма і вона полягає в тому, що війна має продовжуватися до переможного для Росії кінця. Інакше кінець настане Путіну. Сьогодні розмова йде про те, що вибір один. Як думає Путін: “Чи я дотисну Україну, чи росіяни дотиснуть мене”. Тому для нього це питання життя та смерті. Тому він воюватиме стільки, скільки житиме”, — підсумував Гордон.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Росії, ймовірно, готуються змінити свого лідера. Володимир Путін може втратити крісло президента — уже відомі можливі кандидати на цю посаду.

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