В Кремле назвали два новых циничных условия "мира" с Украиной

Российский посол в Великобритании Андрей Келин называет два циничных условия "мира" с нашей страной. Он сказал, что Украина "не должна угрожать РФ", а оккупантов "не дискриминировали".

Андрей Келин (фото из открытых источников)

Во время интервью российского дипломата представителям ВВС, он сказал, что Россия, мол, готова к "миру" с Украиной, но имеет свои условия. Главное условие, чтобы Украина якобы "никогда не угрожала России". При этом посол называет еще одно циничное условие – говорит, чтобы захватчиков из РФ, мол, "не дискриминировали" страны мира.

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"Для нас важны две вещи. Чтобы Украина не представляла угрозы для России – это первое. И второе – чтобы к россиянам и украинцам относились как к остальным странам мира. Как к французам относятся в Бельгии или к итальянцам, или немцам в Швейцарии, а не по-особому. Мы не можем терпеть дискриминацию. Это грубое нарушение декларации прав человека и всех других документов", — подытожил посол РФ в Британии.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у Путина заявили об угрозе для России и "войне по всем направлениям". Спикер российского президента Дмитрий Песков сделал новое заявление о войне в Украине. По его словам, "коллективный Запад" ведет войну против России "на всех фронтах". Но, несмотря ни на что, цели "спецоперации" в Украине "не менялись и будут выполнены". Кроме этого, он заявил, что Кремль и дальше будет делать все, чтобы сохранить свои интересы в этой войне.

Также "Комментарии" информировали о том, что в Кремле ответили, готов ли Путин разговаривать со Шольцем. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, готов ли Путин общаться с канцлером Германии Олафом Шольцем, ответил, что разговаривать надо, президент РФ открыт для диалога с целью защиты интересов России.