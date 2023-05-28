В Кремле назвали два новых циничных условия "мира" с Украиной

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Лиля Воробьева
Российский посол в Великобритании Андрей Келин называет два циничных условия "мира" с нашей страной. Он сказал, что Украина "не должна угрожать РФ", а оккупантов "не дискриминировали".
Андрей Келин (фото из открытых источников)
Во время интервью российского дипломата представителям ВВС, он сказал, что Россия, мол, готова к "миру" с Украиной, но имеет свои условия. Главное условие, чтобы Украина якобы "никогда не угрожала России". При этом посол называет еще одно циничное условие – говорит, чтобы захватчиков из РФ, мол, "не дискриминировали" страны мира.
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"Для нас важны две вещи. Чтобы Украина не представляла угрозы для России – это первое. И второе – чтобы к россиянам и украинцам относились как к остальным странам мира. Как к французам относятся в Бельгии или к итальянцам, или немцам в Швейцарии, а не по-особому. Мы не можем терпеть дискриминацию. Это грубое нарушение декларации прав человека и всех других документов", — подытожил посол РФ в Британии.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у Путина заявили об угрозе для России и "войне по всем направлениям". Спикер российского президента Дмитрий Песков сделал новое заявление о войне в Украине. По его словам, "коллективный Запад" ведет войну против России "на всех фронтах". Но, несмотря ни на что, цели "спецоперации" в Украине "не менялись и будут выполнены". Кроме этого, он заявил, что Кремль и дальше будет делать все, чтобы сохранить свои интересы в этой войне.
Также "Комментарии" информировали о том, что в Кремле ответили, готов ли Путин разговаривать со Шольцем. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, готов ли Путин общаться с канцлером Германии Олафом Шольцем, ответил, что разговаривать надо, президент РФ открыт для диалога с целью защиты интересов России.
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Ігор
28 мая 2023, 21:12
Це не стільки дискримінація, скільки байдужість до потреб чи порушень прав. 1. Величезна орда орків на чолі з фінаншистом Гетманцевим почне займатись здирництвом під дахом стягнення репарацій, а світ буде байдуже спостерігати і не чути скарг. 2. Тільки у Крим приїде 50 тисяч гауляйтерів, які почнуть або штрафувати за кожне мовне порушення, або вимагати хабар. Тобто надсилати своїх посіпак, які навмисно спровокують щось серед тих, хто не здатен дати відсіч (як зараз у найбільш постраждалих від обстрілів і вимкнень світла регіонах - вроджений потяг знущатись саме над слабкими), ну а далі ... Так само світ не почує скарг. 3. Ще і тарифи, знесиленому війною населенню будуть підвищувати - треба ж за чийсь рахунок відновлювати. За рахунок захищеної або звільненої черні.