В Кремле назвали две причины, почему парад 9 мая в Москве пройдет без военной техники

Россия в этом году проведет парад 9 мая на Красной площади в сокращенном формате без традиционной демонстрации военной техники. В Кремле официально подтвердили изменение сценария и объяснили его активностью Украины.

Спикер Кремля Дмитрий Песков

Спикер Кремля Дмитрий Песков во время брифинга с журналистами ответил на вопрос, почему парад в Москве на 9 мая будет без военной техники. По его словам, решение связано с "оперативной обстановкой" и необходимостью минимизировать риски из-за войны против Украины.

"Речь идет об оперативной обстановке. Вчера президент говорил об этом. Киевский режим, теряющий земли на поле боя, погрузился в террористическую активность. Поэтому принимаются меры по минимизации опасности", — сказал Песков.

Представитель Путина также заявил, что парад будет в урезанном формате из-за юбилейной даты.

"В прошлом году был юбилейный парад, который должен быть. Эта дата не юбилейная, но парад будет пусть и в усеченном формате", — ответил Песков.

По предварительным данным, на этот раз центральной частью мероприятия станет только пешая колонна военных. Танки, бронетехника, ракетные комплексы и другие образцы вооружения на Красной площади не будут демонстрироваться. В последний раз парад в Москве проходил без техники в 2007 году. С тех пор Кремль регулярно использовал мероприятие в качестве площадки для демонстрации новых образцов вооружения и военных амбиций.

