В Кремле назвали две причины, почему парад 9 мая в Москве пройдет без военной техники

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Россия в этом году проведет парад 9 мая на Красной площади в сокращенном формате без традиционной демонстрации военной техники. В Кремле официально подтвердили изменение сценария и объяснили его активностью Украины.
Спикер Кремля Дмитрий Песков
Спикер Кремля Дмитрий Песков во время брифинга с журналистами ответил на вопрос, почему парад в Москве на 9 мая будет без военной техники. По его словам, решение связано с "оперативной обстановкой" и необходимостью минимизировать риски из-за войны против Украины.
Представитель Путина также заявил, что парад будет в урезанном формате из-за юбилейной даты.
По предварительным данным, на этот раз центральной частью мероприятия станет только пешая колонна военных. Танки, бронетехника, ракетные комплексы и другие образцы вооружения на Красной площади не будут демонстрироваться. В последний раз парад в Москве проходил без техники в 2007 году. С тех пор Кремль регулярно использовал мероприятие в качестве площадки для демонстрации новых образцов вооружения и военных амбиций.
