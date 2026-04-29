Росія цього року проведе парад 9 травня на Красній площі у скороченому форматі без традиційної демонстрації військової техніки. У Кремлі офіційно підтвердили зміну сценарію та пояснили її активністю України.

Речник Кремля Дмитро Пєсков

Речник Кремля Дмитро Пєсков під час брифінгу з журналістами відповів на питання, чому парад в Москві на 9 травня буде без військової техніки. За його словами, рішення пов’язане з "оперативною обстановкою" та необхідністю мінімізувати ризики через війну проти України.

"Йдеться про оперативну обстановку. Учора президент говорив про це. Київський режим, який втрачає землі на полі бою, поринув у терористичну активність. Тому вживаються заходи для мінімізації небезпеки", — сказав Пєсков.

Представник Путіна також заявив, що парад буде в урізаному форматі через неювілейну дату.

"Торік був ювілейний парад, такий, який мав бути. Ця дата не ювілейна, але парад буде, хай і у усіченому форматі", — відповів Пєсков.

За попередніми даними, цього разу центральною частиною заходу стане лише піша колона військових. Танки, бронетехніка, ракетні комплекси та інші зразки озброєння на Красній площі не демонструватимуть. Останній раз парад у Москві проходив без техніки у 2007 році. Відтоді Кремль регулярно використовував захід як майданчик для демонстрації нових зразків озброєння та військових амбіцій.

