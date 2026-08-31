В Кремле назвали единственное условие, по которому Путин встретится с Зеленским

В Кремле заявили, что российский диктатор Владимир Путин якобы готов к переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако в Кремле выдвигают ультимативное требование, чтобы встреча лидеров состоялась на территории России.

Спикер Кремля Дмитрий Песков

Спикер Кремля Дмитрий Песков в интервью российскому изданию "Известия" заявил, что позиция Владимира Путина по переговорам с Зеленским не изменилась.

"Президент Путин говорил о том, что если Зеленский хочет переговоров, он может приехать в Москву. Ничего не изменилось", – сказал Песков.

По его словам, потенциальная встреча лидеров должна состояться только после проведения сложного переговорного процесса и подготовки соответствующих договоренностей.

"Если говорить о саммите, он необходим для того, чтобы финализировать какие-то договоренности, а сами договоренности нужно готовить во время сложнейших переговоров", — отметил представитель Кремля.

Заявление Пескова прозвучало на фоне обсуждения возможного саммита с участием Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского. По данным Axios, директор ЦРУ Джон Рэтклифф во время своего визита в Москву предложил российской стороне рассмотреть проведение такой встречи. При этом накануне Песков заявлял, что предпосылок для переговоров между Россией и Украиной вроде бы нет. Он также утверждал, что Киев не хочет заниматься "реальным процессом урегулирования".

Украина со своей стороны неоднократно выступала за проведение переговоров на самом высоком уровне. Однако Москва раньше отвергала ряд таких предложений или выдвигала дополнительные условия. Среди них было и ультимативное требование о приезде Зеленского в Москву.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле назвали условие для встречи Путина, Зеленского и Трампа.