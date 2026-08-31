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У Кремлі назвали єдину умову, за якою Путін зустрінеться з Зеленським

У Кремлі заявили про готовність Путіна до переговорів із Зеленським, але висунули вимогу щодо зустрічі в Москві

31 серпня 2026, 19:35
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Slava Kot

У Кремлі заявили, що російський диктатор Володимир Путін нібито готовий до переговорів з президентом України Володимиром Зеленським. Однак у Кремлі виставляють ультимативну вимогу, щоб зустріч лідерів відбулася на території Росії.

У Кремлі назвали єдину умову, за якою Путін зустрінеться з Зеленським

Речник Кремля Дмитро Пєсков

Речник Кремля Дмитро Пєсков в інтерв'ю російському виданню "Известия" заявив, що позиція Володимира Путіна щодо переговорів з Зеленським не змінилася.

"Президент Путін говорив про те, що якщо Зеленський хоче переговорів, він може приїхати до Москви. Нічого не змінилося", — сказав Пєсков.

За його словами, потенційна зустріч лідерів має відбутися лише після проведення складного переговорного процесу та підготовки відповідних домовленостей.

"Якщо говорити про саміт, він необхідний для того, щоб фіналізувати якісь домовленості, а самі домовленості потрібно готувати під час дуже складних переговорів", — зазначив представник Кремля.

Заява Пєскова прозвучала на тлі обговорення можливого саміту за участю Володимира Путіна, Дональда Трампа та Володимира Зеленського. За даними Axios, директор ЦРУ Джон Реткліфф під час свого візиту до Москви запропонував російській стороні розглянути проведення такої зустрічі. При цьому напередодні Пєсков заявляв, що передумов для переговорів між Росією та Україною нібито немає. Він також стверджував, що Київ не хоче займатися "реальним процесом врегулювання".

Україна зі свого боку неодноразово виступала за проведення переговорів на найвищому рівні. Однак Москва раніше відкидала низку таких пропозицій або висувала додаткові умови. Серед них була й ультимативна вимога щодо приїзду Зеленського до Москви.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Кремлі назвали умову для зустрічі Путіна, Зеленського та Трампа.



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