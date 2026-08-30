У Москві відреагували на інформацію про можливість проведення тристоронньої зустрічі лідерів України, США та Росії. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російський диктатор Володимир Путін нібито готовий зустрітися з Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом лише за однієї умови — якщо переговори будуть присвячені фіналізації вже досягнутих домовленостей.

У Кремлі назвали умову для зустрічі Путіна, Зеленського та Трампа

Дмитро Пєсков під час спілкування з журналістами прокоментував повідомлення ЗМІ про пропозицію директора ЦРУ Джона Реткліффа провести саміт за участю лідерів України, США та РФ.

"Саміт Путін-Трамп-Зеленський пропонують вже давно проводити. І ви добре знаєте позицію глави нашої держави, така зустріч можлива лише для фіксації домовленостей. Домовленості — це зовсім не примітивна угода", — сказав речник Кремля.

Пєсков наголосив, що Путін не буде зустрічатися з Зеленським та Трампом для обговорення умов закінчення війни в Україні, а лише, щоб остаточно підписати можливі домовленності.

"Президентам зустрічатися, щоб це все обговорювати, абсолютно марно. Вони можуть зустрітися тільки для того, щоб фіналізувати домовленості", — заявив представник Путіна.

Раніше видання Axios з посиланням на джерела повідомило, що директор ЦРУ Джон Реткліфф під час візиту до Москви 25 серпня запропонував Москві провести зустріч Дональда Трампа, Володимира Зеленського та Володимира Путіна. За даними видання, Реткліфф також обговорював можливість відновлення мирних переговорів між Україною та Росією.

Також портал "Коментарі" повідомляв, що у Кремлі назвали головні пріоритети Росії у війні проти України.