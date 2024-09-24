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Slava Kot
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский обвинил Великобританию в том, что в Украине не заканчивается война. По его словам, именно Лондон якобы срывает мирные переговоры между Украиной и Россией. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.
Российский дипломат Дмитрий Полянский. Фото из открытых источников
Российский дипломат Дмитрий Полянский назвал Великобританию "главным противником мира" по поводу попыток закончить войну в Украине. Представитель РФ при ООН повторил нарративы кремлевской пропаганды по поводу переговоров в Стамбуле в 2022 году.
Центр противодействия дезинформации объясняет, что Россия активно манипулирует заявлением бывшего заместителя государственного секретаря США Виктории Нуланд по поводу переговоров в Стамбуле. Российские пропагандисты и руководство заявляют, что Запад якобы вынудил Украину отказаться от мирных переговоров. Однако Нуланд указывала, что Зеленский сам планировал выйти из переговоров, ведь пункты договора требовали от Украины значительных уступок, тогда как от России не требовалось ничего.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Европейском Союзе назвали план Путина, которым он хочет сломить волю украинцев.
Также "Комментарии" писали, что Зеленский пригласил Россию на мирные переговоры. В Кремле ответили.
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