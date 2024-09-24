Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский обвинил Великобританию в том, что в Украине не заканчивается война. По его словам, именно Лондон якобы срывает мирные переговоры между Украиной и Россией. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Российский дипломат Дмитрий Полянский. Фото из открытых источников

Российский дипломат Дмитрий Полянский назвал Великобританию "главным противником мира" по поводу попыток закончить войну в Украине. Представитель РФ при ООН повторил нарративы кремлевской пропаганды по поводу переговоров в Стамбуле в 2022 году.

"Для нас вполне понятно, что, конечно же, Великобритания действительно стоит за множеством инициатив, подрывающих все мирные усилия в Украине. Достаточно того, как бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сорвал завершившиеся парафированием проекта мирного переговоры в Стамбуле договор между Россией и Украиной", — сказал Полянский.

Центр противодействия дезинформации объясняет, что Россия активно манипулирует заявлением бывшего заместителя государственного секретаря США Виктории Нуланд по поводу переговоров в Стамбуле. Российские пропагандисты и руководство заявляют, что Запад якобы вынудил Украину отказаться от мирных переговоров. Однако Нуланд указывала, что Зеленский сам планировал выйти из переговоров, ведь пункты договора требовали от Украины значительных уступок, тогда как от России не требовалось ничего.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Европейском Союзе назвали план Путина, которым он хочет сломить волю украинцев.



Также "Комментарии" писали, что Зеленский пригласил Россию на мирные переговоры. В Кремле ответили.