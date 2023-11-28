В Кремле назвали основную цель НАТО в отношении России

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что главной целью НАТО является сдерживание России. Пресс-секретарь Путина считает, что архитектура военного альянса была создана как способ конфронтации против РФ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



В Кремле была названа основная цель НАТО. Фото из открытых источников

Спикер Кремля во время пресс-конференции описал видение России целей НАТО.

"НАТО считает Россию противником. Это альянс, созданный как инструмент конфронтации. Что бы там ни изобреталось, каких бы заявлений ни делали – основное назначение альянса заключается именно в этом", — заявил Дмитрий Песков.

Песков добавил, что Россия будет и дальше строить свои планы, пока НАТО не откажется от своих целей в отношении РФ.

Напомним, что НАТО образовалось после подписания Североатлантического договора в Вашингтоне 4 апреля 1949 года. В уставных документах военного альянса указано, что основная цель НАТО это обеспечение свободы и безопасности членов организации. Кроме того, НАТО придерживается ценностей верховенства права, демократии и мирного разрешения конфликтов.

После полномасштабного вторжения России в Украину, такие страны как Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО из-за российских угроз и общей границы с РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что генсек НАТО Йенс Столтенберг сделал заявление о мирных переговорах между Украиной и Россией.

Также "Комментарии" писали, что Столтенберг объяснил, почему в настоящее время вступление Украины в НАТО невозможно. По словам генсека НАТО, все члены альянса согласились, что Украина сможет присоединиться к НАТО только после окончания войны и реформ.