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В Кремле назвали основную цель НАТО в отношении России

Песков заявил, что Кремль будет планировать свои военные цели, пока НАТО не изменит свою стратегию в отношении сдерживания России.

сегодня, 12:10
Автор:
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Slava Kot
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Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что главной целью НАТО является сдерживание России. Пресс-секретарь Путина считает, что архитектура военного альянса была создана как способ конфронтации против РФ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

В Кремле назвали основную цель НАТО в отношении России

В Кремле была названа основная цель НАТО. Фото из открытых источников

Спикер Кремля во время пресс-конференции описал видение России целей НАТО.


"НАТО считает Россию противником. Это альянс, созданный как инструмент конфронтации. Что бы там ни изобреталось, каких бы заявлений ни делали – основное назначение альянса заключается именно в этом", — заявил Дмитрий Песков.

Песков добавил, что Россия будет и дальше строить свои планы, пока НАТО не откажется от своих целей в отношении РФ.

Напомним, что НАТО образовалось после подписания Североатлантического договора в Вашингтоне 4 апреля 1949 года. В уставных документах военного альянса указано, что основная цель НАТО это обеспечение свободы и безопасности членов организации. Кроме того, НАТО придерживается ценностей верховенства права, демократии и мирного разрешения конфликтов.

После полномасштабного вторжения России в Украину, такие страны как Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО из-за российских угроз и общей границы с РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что генсек НАТО Йенс Столтенберг сделал заявление о мирных переговорах между Украиной и Россией.

Также "Комментарии" писали, что Столтенберг объяснил, почему в настоящее время вступление Украины в НАТО невозможно. По словам генсека НАТО, все члены альянса согласились, что Украина сможет присоединиться к НАТО только после окончания войны и реформ.



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Источник: https://ura.news/news/1052708098
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