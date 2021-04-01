В Кремле назвали причину концентрации военной техники возле украинской границы

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Вечканова Елена
Украинское
общество уже не первый день обеспокоено увеличением количества военнослужащих вблизи
украинской границы на востоке страны. На днях также в Сети появилось видео колоны военных машин и танков, которая направляется в аннексированный РФ Крым. Сегодня,
1 апреля, к Кремле наконец-то отреагировали на эту тему, сообщает издание "Крым.Реалии".
Россия объяснила наличие танков у границы Украины. Фото из открытых источников
По словам пресс-секретаря
Путина Дмитрия Пескова, то, что российские войска перемещаются "в пределах
территории своей страны", не должно никого волновать. В подобных
перегруппировках различной техники для ведения боя политик не видит ничего
крамольного.
Также Песков отметил,
что Российская Федерация, в свою очередь, обеспокоена повышенной активностью стран-участниц Североатлантического
альянса и "других объединений". Именно поэтому армия страны, по мнению
политика, находится "начеку", дабы иметь возможность защитить собственную
территорию.
Также в речи Дмитрия Пескова было упомянуто то, что подобные передвижения российской армии на данный момент ни для кого не являются угрозой.
К слову, несколькими днями ранее Песков, оставляя без внимания, что именно из-за обстрелов с российской стороны ситуация в регионе обострилась, сказал, что Украина виновата в эскалации конфликта на линии разграничения. Стоит отметить, что руководитель украинской делегации в ТКГ по вопросам Донбасса Леонид Кравчук уже отреагировал на это заявление, назвав его не иначе, как "блажью".
Ранее "Комментарии" сообщали, какой прогноз насчет отношений Украины и России на ближайшее десятилетие сделал советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.
Также на портале удастся узнать, когда украинская сторона на "Минских переговорах" собирается в очередной раз предложить перемирье на Донбассе.
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Архангел
сегодня, 15:07
Путин и его банда горите в аду!!! Что бы вас истребили всех!!!