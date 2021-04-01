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В Кремле назвали причину концентрации военной техники возле украинской границы

По словам Пескова, этот вопрос «не должен никого беспокоить»

сегодня, 15:58
Автор:

Вечканова Елена

Украинское общество уже не первый день обеспокоено увеличением количества военнослужащих вблизи украинской границы на востоке страны. На днях также в Сети появилось видео колоны военных машин и танков, которая направляется в аннексированный РФ Крым. Сегодня, 1 апреля, к Кремле наконец-то отреагировали на эту тему, сообщает издание "Крым.Реалии".

В Кремле назвали причину концентрации военной техники возле украинской границы

Россия объяснила наличие танков у границы Украины. Фото из открытых источников

По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, то, что российские войска перемещаются "в пределах территории своей страны", не должно никого волновать. В подобных перегруппировках различной техники для ведения боя политик не видит ничего крамольного.

Также Песков отметил, что Российская Федерация, в свою очередь, обеспокоена повышенной активностью стран-участниц Североатлантического альянса и "других объединений". Именно поэтому армия страны, по мнению политика, находится "начеку", дабы иметь возможность защитить собственную территорию.

Также в речи Дмитрия Пескова было упомянуто то, что подобные передвижения российской армии на данный момент ни для кого не являются угрозой.

К слову, несколькими днями ранее Песков, оставляя без внимания, что именно из-за обстрелов с российской стороны ситуация в регионе обострилась, сказал, что Украина виновата в эскалации конфликта на линии разграничения. Стоит отметить, что руководитель украинской делегации в ТКГ по вопросам Донбасса Леонид Кравчук уже отреагировал на это заявление, назвав его не иначе, как "блажью".

Ранее "Комментарии" сообщали, какой прогноз насчет отношений Украины и России на ближайшее десятилетие сделал советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

Также на портале удастся узнать, когда украинская сторона на "Минских переговорах" собирается в очередной раз предложить перемирье на Донбассе.


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Источник: https://ru.krymr.com/a/news-kreml-peskov-perebroska-voisk/31181749.html
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Обусуждения

Архангел

сегодня, 15:07

Путин и его банда горите в аду!!! Что бы вас истребили всех!!!

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