Пауза в переговорном процессе между Россией и Украиной возникла из-за Киева и провокаций Европы. Такое мнение в интервью российским пропагандистским СМИ высказал пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина.

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

Главный рупор Кремля отметил, что говорить о каком-то взаимно доверии не приходится.

"Главное, что тормозит процесс урегулирования – это та пауза, которая возникла из-за нежелания украинской стороны идти по пути политико-дипломатического урегулирования и из-за провоцирования киевского режима со стороны европейцев на продолжение дальнейших боевых действий", – отметил Сергей Лавров.

Стоит отметить, в то же время президент США Дональд Трамп в очередной раз повторил, что остановил 8 войн, а по войне России против Украины он считает, что достигнут "значительный прогресс". Соответствующее заявление Дональд Трамп сделал во время ужина с лидерами Центральной Азии.

Американский лидер отметил, что 3 месяца назад его администрация заключила мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном. Он в очередной раз повторил, что это одна из восьми войн, которую США остановили за 8 месяцев. Кроме того, президент США сказал о "значительном прогрессе" в урегулировании войны России против Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" - ряд членов администрации президента США Дональда Трампа постоянно повторяют, что Украина проигрывает войну. Таким образом они хотят оправдать прекращение поддержки со стороны Вашингтона. Вот только они сознательно не учитывают ряд важных фактов. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Wall Street Journal".



