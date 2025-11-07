logo

BTC/USD

100693

ETH/USD

3276.74

USD/UAH

42.08

EUR/UAH

48.52

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В Кремле назвали причину паузы в переговорном процессе по прекращению войны в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

В Кремле назвали причину паузы в переговорном процессе по прекращению войны в Украине

Песков вновь обвинил Киев и Брюссель в затягивании войны в Украине

7 ноября 2025, 12:34
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Пауза в переговорном процессе между Россией и Украиной возникла из-за Киева и провокаций Европы. Такое мнение в интервью российским пропагандистским СМИ высказал пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина.

В Кремле назвали причину паузы в переговорном процессе по прекращению войны в Украине

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

Главный рупор Кремля отметил, что говорить о каком-то взаимно доверии не приходится.

"Главное, что тормозит процесс урегулирования – это та пауза, которая возникла из-за нежелания украинской стороны идти по пути политико-дипломатического урегулирования и из-за провоцирования киевского режима со стороны европейцев на продолжение дальнейших боевых действий", – отметил Сергей Лавров.

Стоит отметить, в то же время президент США Дональд Трамп в очередной раз повторил, что остановил 8 войн, а по войне России против Украины он считает, что достигнут "значительный прогресс". Соответствующее заявление Дональд Трамп сделал во время ужина с лидерами Центральной Азии.

Американский лидер отметил, что 3 месяца назад его администрация заключила мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном. Он в очередной раз повторил, что это одна из восьми войн, которую США остановили за 8 месяцев. Кроме того, президент США сказал о "значительном прогрессе" в урегулировании войны России против Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" - ряд членов администрации президента США Дональда Трампа постоянно повторяют, что Украина проигрывает войну. Таким образом они хотят оправдать прекращение поддержки со стороны Вашингтона. Вот только они сознательно не учитывают ряд важных фактов. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Wall Street Journal".




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости