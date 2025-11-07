Президент США Дональд Трамп в очередной раз повторил, что остановил 8 войн, а по войне России против Украины он считает, что достигнут "значительный прогресс". Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление Дональд Трамп сделал во время ужина с лидерами Центральной Азии.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Американский лидер отметил, что 3 месяца назад его администрация заключила мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном. Он в очередной раз повторил, что это одна из восьми войн, которую США остановили за 8 месяцев.

Кроме того, президент США сказал о "значительном прогрессе" в урегулировании войны России против Украины.

"Мы стремимся закончить еще одну, если это возможно, между Россией и Украиной. Пока нам это не удалось, но, я думаю, что мы достигли значительного прогресса", – отметил глава Белого дома.

Читайте также на портале "Комментарии" — представители администрации Дональда Трампа утверждают, что процесс мирных переговоров между Украиной и Россией начал двигаться с места. Об этом заявил специальный представитель президента США Стивен Уиткофф, выступая на Американском бизнес-форуме.

Также издание "Комментарии" сообщало – ряд членов администрации президента США Дональда Трампа постоянно повторяют, что Украина проигрывает войну. Таким образом они хотят оправдать прекращение поддержки со стороны Вашингтона. Вот только они сознательно не учитывают ряд важных фактов. Об этом пишет "The Wall Street Journal".

В публикации говорится, что удары Украины по территории РФ заставляют российского диктатора Владимира Путина разрываться между тем, какие военные и энергетические объекты защищать. В издании уверены, что именно такое давление может заставить Кремль сесть за стол переговоров.



