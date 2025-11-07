logo_ukra

Росія У Кремлі назвали причину паузи у переговорному процесі щодо припинення війни в Україні
У Кремлі назвали причину паузи у переговорному процесі щодо припинення війни в Україні

Пісків знову звинуватив Київ та Брюссель у затягуванні війни в Україні

7 листопада 2025, 12:34
Пауза у переговорному процесі між Росією та Україною виникла через Київ та провокації Європи. Таку думку в інтерв'ю російським пропагандистським ЗМІ висловив речник російського диктатора Володимира Путіна.

У Кремлі назвали причину паузи у переговорному процесі щодо припинення війни в Україні

Дмитро Пєсков. Фото: з відкритих джерел

Головний рупор Кремля зазначив, що говорити про якусь взаємну довіру не доводиться.

"Головне, що гальмує процес врегулювання – це та пауза, яка виникла через небажання української сторони йти шляхом політико-дипломатичного врегулювання та провокування київського режиму з боку європейців на продовження подальших бойових дій", – зазначив Сергій Лавров.

Варто зазначити, водночас президент США Дональд Трамп вкотре повторив, що зупинив 8 війн, а після війни Росії проти України він вважає, що досягнуто "значного прогресу". Відповідну заяву Дональд Трамп зробив під час вечері із лідерами Центральної Азії.

Американський лідер зазначив, що 3 місяці тому його адміністрація уклала мирну угоду між Вірменією та Азербайджаном. Він вкотре повторив, що це одна з восьми воєн, яку США зупинили за 8 місяців. Крім того, президент США сказав про "значний прогрес" у врегулюванні війни Росії проти України.                                                 

Читайте також на порталі "Коментарі" — низка членів адміністрації президента США Дональда Трампа постійно повторює, що Україна програє війну. Таким чином, вони хочуть виправдати припинення підтримки з боку Вашингтона. Ось тільки вони свідомо не враховують низку важливих фактів. Як передає портал "Коментарі", про це пише The Wall Street Journal.




