Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что давление президента США Дональда Трампа и его команды на Украину может помочь закончить войну, которую начала Россия. По словам представителя Путина, Москва рассчитывает на влияние американского лидера.
Дмитрий Песков на брифинге в Кремле заявил, что война в Украине может закончиться при содействии Трампа, а именно его давления на Киев.
Представитель Путина повторил пропагандистские нарративы Кремля, что "Россия сохраняет готовность к мирному диалогу по Украине". Однако Песков отметил, что Россия будет продолжать войну против Украины, пока не будут выполнены цели, поставленные российским диктатором.
На слова Трампа, что президент Турции Реджеп Эрдоган может помочь закончить войну, ведь его уважает Путин, Песков ответил, что контактов между Москвой и Анкарой в "урегулировании украинского вопроса не было".
Заметим, что, несмотря на заявления Пескова, сама Россия неоднократно отклоняла мирные инициативы, предложенные Трампом.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле заявили о "готовности" к мирному окончанию войны в Украине, однако лишь на ультимативных условиях, которые раньше озвучивал Путин.
Также "Комментарии" писали, что Зеленский сообщил о шансе закончить войну в Украине. По его словам, война может быть завершена благодаря лидерству Соединенных Штатов во главе с Трампом, а также давлению международных партеров Украины.