Россия В Кремле назвали шаг, который "поможет" закончить войну
В Кремле назвали шаг, который "поможет" закончить войну

Дмитрий Песков заявил, что давление Дональда Трампа на Украину может помочь окончить войну.

14 октября 2025, 13:18
Автор:
avatar

Slava Kot

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что давление президента США Дональда Трампа и его команды на Украину может помочь закончить войну, которую начала Россия. По словам представителя Путина, Москва рассчитывает на влияние американского лидера.

В Кремле назвали шаг, который "поможет" закончить войну

Спикер Кремля Дмитрий Песков

Дмитрий Песков на брифинге в Кремле заявил, что война в Украине может закончиться при содействии Трампа, а именно его давления на Киев.

"Россия рассчитывает, что влияние США и дипломатическое мастерство посланцев Трампа поможет побудить Киеву к активности в урегулировании", – заявил Песков.

Представитель Путина повторил пропагандистские нарративы Кремля, что "Россия сохраняет готовность к мирному диалогу по Украине". Однако Песков отметил, что Россия будет продолжать войну против Украины, пока не будут выполнены цели, поставленные российским диктатором.

"Россия продолжает СВО из-за отсутствия альтернатив и достигнет поставленных целей", — добавил Песков.

На слова Трампа, что президент Турции Реджеп Эрдоган может помочь закончить войну, ведь его уважает Путин, Песков ответил, что контактов между Москвой и Анкарой в "урегулировании украинского вопроса не было".

Заметим, что, несмотря на заявления Пескова, сама Россия неоднократно отклоняла мирные инициативы, предложенные Трампом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле заявили о "готовности" к мирному окончанию войны в Украине, однако лишь на ультимативных условиях, которые раньше озвучивал Путин.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский сообщил о шансе закончить войну в Украине. По его словам, война может быть завершена благодаря лидерству Соединенных Штатов во главе с Трампом, а также давлению международных партеров Украины.



