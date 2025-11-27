В Кремле назвали следующий этап войны против Украины: два областных центра хотят присоединить к РФ

В российской политической среде снова прозвучали имперские заявления по поводу будущего украинских территорий. В этот раз об оккупации Одессы и Николаева заявил бывший премьер-министр РФ и многолетний руководитель силовых структур Сергей Степашин, считающий, что в перспективе эти города могут "добровольно воссоединиться" с Россией.

Сергей Степашин заявил о планах России по оккупации Одессы и Николаева

Сергей Степашин в комментарии российскому агентству ТАСС ответил на вопрос, должна ли Россия продолжать войну против Украины, чтобы захватить Одессу и Николаев. Степашин прямо заявил, что Россия может это осуществить на следующем этапе войны и не обязательно с боевыми действиями.

"Мне бы, честно говоря, очень хотелось, чтобы Одесса и Николаев были в составе моей страны, но чтобы это было без войны, а добровольно. Я думаю, это следующий этап", – сказал Степашин.

По словам экс-премьера, сейчас Кремль должен сосредоточиться на мирном урегулировании, в том числе на плане, предложенном США, состоящем из 28 пунктов. Однако российский политик добавил, что "далее будет видно".

Сергей Степашин – одна из ключевых фигур российской политической системы 1990–2000-х. Бывший премьер РФ, генерал-полковник запаса, многолетний руководитель российских спецслужб и правоохранительных структур.

Это не впервые российские политики выражают желание об оккупации Одессы и Николаева, в частности, в сентябре этого года такое заявление озвучил спикер Кремля Дмитрий Песков.

