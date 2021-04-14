В Кремле назвали условие деэскалации ситуации на Донбассе

Ситуация у линии разграничения на Донбассе продолжает быть непростой. Отдельно напряжения добавляют постоянные заявления со стороны Москвы, касающиеся военных действий в отношении Украины. Сегодня же, 14 апреля, в Кремле наконец-то впервые отреагировали на призывы многих зарубежных правительств прекратить накалять обстановку у восточной украинской границы, пишет ТАСС.



Песков о российской армии на границе с Украиной. Фото из открытых источников

По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, для деэскалации военного конфликта с Украиной существует важное условие. Политик подчеркивает, что украинские военнослужащие должны прекратить якобы "провоцировать" боевиков из ОРДЛО. По мнению представителя Кремля, лишь таким способом можно добиться снижения градуса напряжения ситуации на Донбассе.

Вспомнил Песков и о дислокации российских армейских подразделений в Воронежском регионе. Уже в который раз чиновник подчеркнул, что пребывание военнослужащих подразумевает исключительно их участие в специальных учениях. По словам Пескова, это никоим образом не означает давление на Украину или же попытку обострить ситуацию на Донбассе.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Воронежскую область в правительстве России почему-то посчитали самым удачным для дислокации собственной армии. Именно в этой области был разбит полевой военный лагерь россиян, а также наблюдается скопление различной техники: танков, боевых машин, наличие достаточного количества оружия. В нашем материале вы можете узнать больше деталей, а также ознакомиться с фото- и видеоматериалами, подтверждающими статистические данные.

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Помимо этого, на портале мы рассказывали, почему Леонид Кравчук уверен, что масштабное нападение российской армии на Украину вполне может стать подспорьем для Третьей мировой войны.

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