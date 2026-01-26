В Кремле снова возложили ответственность за продолжение войны против Украины на Киев. В этот раз с пропагандистским заявлением выступил спецпредставитель Путина и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Он обвинил президента Украины Владимира Зеленского в якобы "затягивании наступления мира".

Кирилл Дмитриев. Фото из открытых источников

Кирилл Дмитриев прокомментировал выступление Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где украинский лидер призвал Запад к более решительной поддержке и подчеркнул, что Россия не демонстрирует готовность к настоящим мирным переговорам. В ответ представитель Кремля обвинил Зеленского и призвал Украину к территориальным уступкам.

"Поучительная речь Зеленского перед европейцами в Давосе прошла неудачно. Затягивая с принятием территориальных уступок, он задерживает наступление мира", — написал Дмитриев в соцсети X, официально заблокированной в России.

Таким образом, Дмитриев повторил позицию Москвы, предусматривающую выполнение ультимативных требований без готовности Кремля к компромиссам.

Украинские власти неоднократно отвергали подобную риторику, отмечая, что речь о мире не может идти во время ежедневных ракетных ударов и наступательных действий России. После очередной массированной атаки по Украине в январе Зеленский прямо заявил, что Кремль игнорирует дипломатические инициативы.

"Россия не воспринимает серьезно никаких дипломатических усилий и пытается нанести Украине максимальный вред. Наша стратегия, защита жизни, будет только усиливаться", — подчеркнул президент.

