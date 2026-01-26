Рубрики
В Кремле снова возложили ответственность за продолжение войны против Украины на Киев. В этот раз с пропагандистским заявлением выступил спецпредставитель Путина и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Он обвинил президента Украины Владимира Зеленского в якобы "затягивании наступления мира".
Кирилл Дмитриев. Фото из открытых источников
Кирилл Дмитриев прокомментировал выступление Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где украинский лидер призвал Запад к более решительной поддержке и подчеркнул, что Россия не демонстрирует готовность к настоящим мирным переговорам. В ответ представитель Кремля обвинил Зеленского и призвал Украину к территориальным уступкам.
Таким образом, Дмитриев повторил позицию Москвы, предусматривающую выполнение ультимативных требований без готовности Кремля к компромиссам.
Украинские власти неоднократно отвергали подобную риторику, отмечая, что речь о мире не может идти во время ежедневных ракетных ударов и наступательных действий России. После очередной массированной атаки по Украине в январе Зеленский прямо заявил, что Кремль игнорирует дипломатические инициативы.
