У Кремлі назвали "винного" у затягуванні війни в Україні
НОВИНИ

У Кремлі назвали "винного" у затягуванні війни в Україні

Спецпредставник Путіна Кирило Дмитрієв заявив, що Зеленський нібито затримує мир в Україні.

26 січня 2026, 13:07
Автор:
avatar

Slava Kot

У Кремлі знову поклали відповідальність за продовження війни проти України на Київ. Цього разу з пропагандистською заявою виступив спецпредставник Путіна та очільник Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв. Він звинуватив президента України Володимира Зеленського в нібито "затягуванні настання миру".

У Кремлі назвали "винного" у затягуванні війни в Україні

Кирило Дмитрієв. Фото з відкритих джерел

Кирило Дмитрієв прокоментував виступ Зеленського на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, де український лідер закликав Захід до більш рішучої підтримки та наголосив, що Росія не демонструє готовності до справжніх мирних переговорів. У відповідь представник Кремля звинуватив Зеленського та закликав Україну до територіальних поступок.

"Повчальна промова Зеленського перед європейцями в Давосі пройшла невдало. Затягуючи з ухваленням територіальних поступок, він затримує настання миру", — написав Дмитрієв у соцмережі X, яка офіційно заблокована в Росії. 

Таким чином Дмитрієв повторив позицію Москви, що передбачає виконання ультимативних вимог без готовності Кремля до компромісів.

Українська влада неодноразово відкидала подібну риторику, наголошуючи, що мова про мир не може йти під час щоденних ракетних ударів і наступальних дій Росії. Після чергової масованої атаки по Україні в січні Зеленський прямо заявив, що Кремль ігнорує дипломатичні ініціативи.

"Росія не сприймає серйозно жодних дипломатичних зусиль і намагається завдати Україні максимальної шкоди. Наша стратегія, захист життя, буде лише посилюватися", — підкреслив президент.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський зробив заяву про території, де пояснив позицію України та необхідні компроміси.

Також "Коментарі" писали, що в Кремлі заявили про "формулу" розв'язання "територіального питання" щодо України.



