У Кремлі назвали "винного" у затягуванні війни в Україні

У Кремлі знову поклали відповідальність за продовження війни проти України на Київ. Цього разу з пропагандистською заявою виступив спецпредставник Путіна та очільник Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв. Він звинуватив президента України Володимира Зеленського в нібито "затягуванні настання миру".

Кирило Дмитрієв. Фото з відкритих джерел

Кирило Дмитрієв прокоментував виступ Зеленського на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, де український лідер закликав Захід до більш рішучої підтримки та наголосив, що Росія не демонструє готовності до справжніх мирних переговорів. У відповідь представник Кремля звинуватив Зеленського та закликав Україну до територіальних поступок.

"Повчальна промова Зеленського перед європейцями в Давосі пройшла невдало. Затягуючи з ухваленням територіальних поступок, він затримує настання миру", — написав Дмитрієв у соцмережі X, яка офіційно заблокована в Росії.

Таким чином Дмитрієв повторив позицію Москви, що передбачає виконання ультимативних вимог без готовності Кремля до компромісів.

Українська влада неодноразово відкидала подібну риторику, наголошуючи, що мова про мир не може йти під час щоденних ракетних ударів і наступальних дій Росії. Після чергової масованої атаки по Україні в січні Зеленський прямо заявив, що Кремль ігнорує дипломатичні ініціативи.

"Росія не сприймає серйозно жодних дипломатичних зусиль і намагається завдати Україні максимальної шкоди. Наша стратегія, захист життя, буде лише посилюватися", — підкреслив президент.

